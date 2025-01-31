Mezarlıkta kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti

Yenişehir Mahallesi'ndeki Moris Mezarlığı'nda oğlunun mezarını ziyaret eden Azime Yıldız, mezar başında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Mezarlıkta bulunan vatandaşlar, Yıldız'ı hareketsiz halde görünce durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yıldız'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından, cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan ön otopsinin ardından detaylı inceleme için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.