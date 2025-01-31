Mezarlıkta kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, oğlunun mezarını ziyaret eden 62 yaşındaki Azime Yıldız, mezarlıkta fenalaşarak hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 15:14, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 15:13
Yenişehir Mahallesi'ndeki Moris Mezarlığı'nda oğlunun mezarını ziyaret eden Azime Yıldız, mezar başında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Mezarlıkta bulunan vatandaşlar, Yıldız'ı hareketsiz halde görünce durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
OTOPSİ YAPILACAK
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yıldız'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından, cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan ön otopsinin ardından detaylı inceleme için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.