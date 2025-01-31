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Emekli promosyonu için pazarlık başlıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankaların emekli promosyonu için pazarlığı başlıyor. 2025 yılında promosyon tutarlarının kamu bankalarında 12-18 bin lira aralığına yükselmesi bekleniyor. Özel bankalarda da yüzde 50'ye varan artışlar öngörülüyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 16:06, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 16:08
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Emekli promosyonu için pazarlık başlıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile 19 banka arasında yapılan promosyon anlaşmasına ilişkin görüşmeler şubat ayının ilk haftasında başlıyor.

SGK ile bankalar arasında yapılacak protokol kapsamında mart ayında promosyon tutarlarının artırılması bekleniyor.

2025 YILI PROMOSYONU NE KADAR OLACAK?

Kamu bankalarının banka promosyonları geçen yıl 8 bin lira ile 12 bin lira arasında değişirken, özel bankalarda bu rakam 21 bin liraya kadar yükselmişti.

Bu yıl ise promosyon tutarlarının kamu bankalarında 12 bin lira ile 18 bin lira arasında olması bekleniyor.

Özel bankalarda da yüzde 50'ye varan artışların olabileceği belirtiliyor.

KİMLER PROMOSYON ALABİLİYOR?

Mevcut uygulamaya göre emekli maaşlarını üç yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emekliler, promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor.

Ayrıca bankalar promosyonla birlikte faizsiz kredi, ek hesap gibi farklı seçenekler de sunuyor.

PROMOSYON ANLAŞMASI OLAN EMEKLİLER NE YAPABİLİR?

Devam eden anlaşması olan emekliler, maaşlarını daha yüksek promosyon ödemesi yapan bir bankaya taşıyabiliyor.

Bu durumda emeklinin mevcut anlaşması için cayma bedeli ödemesi gerekiyor.

Promosyon anlaşması üzerinden 3 yıl geçen emekliler, mevcut kullandığı bankada yeni anlaşma yapabilecek veya farklı bankaya herhangi bir bedel ödemeden geçebilecek.

PROMOSYON ANLAŞMASI NASIL YAPILIR?

Promosyon talebi banka şubelerinden, internet bankacılığından, mobil bankacılıktan veya bankamatiklerden yapılabiliyor.

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