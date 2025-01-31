RTÜK'ten 6 kanal ve 1 dijital platforma ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gerçekleştirdiği olağan toplantıda yayın ihlallerini değerlendirdi. 6112 sayılı Kanun'a aykırı yayın yaptığı tespit edilen 6 kanal ve 1 dijital platforma üst sınırdan idari para cezası verildi.

RTÜK'ün Cezai İşlem Gerekçeleri:

Özel hayatın gizliliğinin ihlali

Kişisel haklara saldırı ve itibarsızlaştırma

Eleştiri sınırlarını aşan ifadeler

Yargı sürecine yönelik algı oluşturma ve ayrıştırıcı dil kullanımı

Özellikle bir bilirkişinin izinsiz ses kaydının yayınlanması ve Bolu Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili yargı sürecini etkilemeye yönelik yayınların cezaya gerekçe olduğu belirtildi. RTÜK, tarafsız ve sorumlu yayıncılığa aykırı her türlü içeriğe karşı yaptırımların süreceğini vurguladı.