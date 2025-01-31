RTÜK'ten 6 kanal ve 1 dijital platforma ceza

TÜRK-İŞ açlık sınırı yılın ilk ayından asgari ücreti aştı
TÜRK-İŞ açlık sınırı yılın ilk ayından asgari ücreti aştı
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşecek, kar yağışı geliyor
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşecek, kar yağışı geliyor
Kılıçlı yeminde teğmenlerle ilgili karar belli oldu
Kılıçlı yeminde teğmenlerle ilgili karar belli oldu
Bakan Memişoğlu: Dünyanın en iyi sağlık hizmeti bizde
Bakan Memişoğlu: Dünyanın en iyi sağlık hizmeti bizde
Erdoğan: Otel yangınında sorumluluğu olanların gözünün yaşına bakılmayacak
Erdoğan: Otel yangınında sorumluluğu olanların gözünün yaşına bakılmayacak
Emekli promosyonu için pazarlık başlıyor
Emekli promosyonu için pazarlık başlıyor
'Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi' kuruldu
'Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi' kuruldu
YDS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
YDS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
2 ildeki MEB personeline rekor banka promosyonu
2 ildeki MEB personeline rekor banka promosyonu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı!
Kaçak ve bozuk et operasyonu: 4 ton ürün ele geçirildi
Kaçak ve bozuk et operasyonu: 4 ton ürün ele geçirildi
TİHEK'ten ABB'ye para cezası
TİHEK'ten ABB'ye para cezası
SGK, geçen yıl 33,7 milyar lira 'rapor ödemesi' yaptı
SGK, geçen yıl 33,7 milyar lira 'rapor ödemesi' yaptı
Memişoğlu: 79 branşımızın 67'sine ilk 24 saat içerisinde randevu verebiliriz
Memişoğlu: 79 branşımızın 67'sine ilk 24 saat içerisinde randevu verebiliriz
Bakan canlı yayında açıkladı: Kapatılan 2 platform yeniden açılabilir
Bakan canlı yayında açıkladı: Kapatılan 2 platform yeniden açılabilir
Turizm gelirinde Cumhuriyet rekoru!
Turizm gelirinde Cumhuriyet rekoru!
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
Genç Sağlık Sendikası, Bakan Memişoğlu ile görüştü
Genç Sağlık Sendikası, Bakan Memişoğlu ile görüştü
Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün
MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün
Şartlara uymayan otellerin kapısına kilit vurulacak!
Şartlara uymayan otellerin kapısına kilit vurulacak!
Yurt genelinde hava nasıl olacak? (haritalı)
Yurt genelinde hava nasıl olacak? (haritalı)
Fon'dan işsizlere 217 milyar lira
Fon'dan işsizlere 217 milyar lira
Sarı serum ölüm kokteyline döndü! İşte hayatlara mal olan suistimal
Sarı serum ölüm kokteyline döndü! İşte hayatlara mal olan suistimal
Esnaf sınava! 2,5 milyon işletme iş güvenliği eğitimi alacak
Esnaf sınava! 2,5 milyon işletme iş güvenliği eğitimi alacak
Bakan Şimşek tarih verdi! KKM dönemi sona eriyor
Bakan Şimşek tarih verdi! KKM dönemi sona eriyor
Cevdet Yılmaz tek haneli enflasyon için tarih verdi
Cevdet Yılmaz tek haneli enflasyon için tarih verdi
SPK'den bir halka arza ve iki sermaye artırımına onay
SPK'den bir halka arza ve iki sermaye artırımına onay
Madde kabul edildi: Emeklilerin maaş farkları ne zaman yatacak?
Madde kabul edildi: Emeklilerin maaş farkları ne zaman yatacak?
Avukatlık Hizmetleri Sınıfında olmayan memurun intibak talebine red
Avukatlık Hizmetleri Sınıfında olmayan memurun intibak talebine red
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

RTÜK'ten 6 kanal ve 1 dijital platforma ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ihlalleri nedeniyle 6 televizyon kanalı ve 1 dijital platforma üst sınırdan idari para cezası uyguladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 18:10, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 18:12
Yazdır
RTÜK'ten 6 kanal ve 1 dijital platforma ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gerçekleştirdiği olağan toplantıda yayın ihlallerini değerlendirdi. 6112 sayılı Kanun'a aykırı yayın yaptığı tespit edilen 6 kanal ve 1 dijital platforma üst sınırdan idari para cezası verildi.

RTÜK'ün Cezai İşlem Gerekçeleri:

Özel hayatın gizliliğinin ihlali

Kişisel haklara saldırı ve itibarsızlaştırma

Eleştiri sınırlarını aşan ifadeler

Yargı sürecine yönelik algı oluşturma ve ayrıştırıcı dil kullanımı

Özellikle bir bilirkişinin izinsiz ses kaydının yayınlanması ve Bolu Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili yargı sürecini etkilemeye yönelik yayınların cezaya gerekçe olduğu belirtildi. RTÜK, tarafsız ve sorumlu yayıncılığa aykırı her türlü içeriğe karşı yaptırımların süreceğini vurguladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber