Tarım ve gıda ürünleri ihracatında rekor artış

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sektöründe yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle yeni rekorlara ulaşıldığını duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılında tarım ve gıda ürünleri ihracatı bir önceki yıla göre %5,3 artarak 32 milyar 560 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı %150'ye ulaştı.

Tüm zamanların en yüksek tarımsal ihracat rakamı elde edildi.

Bakan Yumaklı, bu başarının üreticilerin emeği ve sektörün özverili çalışmaları sayesinde gerçekleştiğini belirterek, çiftçilere ve ihracatçılara teşekkür etti.