Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör'ün hakimlik ifadesine ulaşıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ör'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen Ör, savcılıkça ifadesinin alınması sonrası "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüpheli Ör'ün tutuklanmasına hükmetti.

Hakimlik sorgusunda, söz konusu paylaşımlardan bazılarının kendisine ait olmadığını savunan Ör, şunları kaydetti:

"29 Ocak 2025 tarihli paylaşımı, Bolu'daki otel yangınında oğlumun arkadaşının ailesinin vefat etmiş olması nedeniyle, bu olaydan duyduğum üzüntüyle yaptım. Cumhurbaşkanı'na hakaret kastım yoktur. Normalde bizim de programımız iptal olmasa biz de burada kalacaktık. Son anda iptal ettik. Fakat bu durumdan ötürü kendimi şanslı sayamam. Yaptığım paylaşımlar birikmişliğin sonucudur. Kayınbiraderim 70 bin lira için asit dökülerek öldürüldü. Mezarı dahi yoktur. Bu olaylar bende psikolojik etki yarattı. Depremde yakınlarımdan da kayıplar oldu. Olaylar üst üste geldi. 14 yaşında bir kızım var. Ona bakmak zorundayım. Ameliyat oldum. Kimseyi kastederek yapmadım. Devletçi bir ailenin devletçi bir çocuğuyum. Adalete güveniyorum. Kimseye hakaret etmedim."