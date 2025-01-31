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Sağlık Bakanlığı'ndan kalp krizi ölümleriyle ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de kalp krizinden ölüm oranının yüzde 66 olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, TÜİK verilerine göre bu oranın yüzde 9,8 olduğunu açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 19:47, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 19:50
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Sağlık Bakanlığı'ndan kalp krizi ölümleriyle ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında kalp krizinden ölüm oranlarının abartıldığı yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, Türkiye'de kalp krizinden ölüm oranının yüzde 66 olduğu iddiasının kaynağı olmayan ve gerçeği yansıtmayan bir bilgi olduğunu vurguladı.

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de tüm ölümler içinde kalp krizinin payı yüzde 9,8 olarak kaydedildi.

2023 yılında 51 bin 346 kişi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

İskemik kalp hastalıkları kaynaklı ölümler toplamda yüzde 14,16'yı geçmiyor.

OECD'nin "Health at a Glance 2023" raporuna göre, Türkiye'de kalp krizi sonrası hastaneye yatıştan sonra 30 gün içinde ölüm oranı yüzde 6 iken, OECD ortalaması yüzde 7 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin kalp krizi sonrası ölüm oranında OECD ortalamasının altında olduğunu belirterek, yanlış bilgilere itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

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