MHRS'de yeni dönem: Aile Hekimleri üzerinden randevu imkanı

Memişoğlu, partisinin Kütahya İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, aile hekimliği basamağını kuvvetlendirmek ve sahip çıkmak istediklerini söyledi.

Bunun stratejik bir düşünce olduğunu vurgulayan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Çünkü hastalanmadan sağlığımızı korumak, aile hekimliğine güvenmek ve onunla beraber sağlığımızı yönetmek durumundayız. Hastanelerin acillerinde sağlık çözülmez, sadece acil tedavi yapılır. Aile hekimlerine şunu dedik, eskiden 4 bin nüfusu vardı. İster gitsin ister gitmesin, 'Ben 4 bin kişi bakıyorum' dediğinde maaş üzerine ilave para veriyorduk. Bu parayı 3 katına çıkardık ama dedik ki, 'Biz böyle yapmayacağız' Bu nüfusu 4 binden 3 bin 500'e düşürdük. Dedik ki, 'Bu 3 bin 500 nüfusun sağlıkla ilgili sorumlusu sensin artık. Bu 3 bin 500 sağlıkla ilgili sorumlu olduğun kişiler, 1 sene evveline göre hastaneye daha az giderse, daha az hastalanırsa sana ilave para vereceğiz' dedik. 'Bu 3 bin 500 kişi, 1 sene evveline göre daha az ilaç kullanmaya ihtiyaç duyuyorsa sana biraz daha para vereceğiz.' dedik."

Bakan Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu 3 bin 500 nüfus içinde 60-65 yaşlarında olan ve kronik hastalık tanısı konulanları arayacaksın, bunların nasıl olduklarını bileceksin. Bunları da bilgisayar sistemiyle bize bildireceksin. Sana ilave bir ücret vereceğiz' dedik. 'Bu 3 bin 500 nüfus hayatından, senden memnunsa sana ilave para vereceğiz' dedik. Başka bir şey yaptık, kendi baktığın hastalar için, hastaneye gönderme ihtiyacı duyarsan sana hastanelerde kontenjan açtık. Kendi aile hekimine bağlı insanlar, aile hekimi uygun görürse hastanelerden aile hekimi tarafından randevu alınabilir hale getirdik. Böylece ne yaptık? Esasında aile hekimini sizin sağlık danışmanınız yaptık."

Bakan Memişoğlu'nun partililerin sorularını yanıtlamasıyla devam eden programa, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ve Adil Biçer, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Güral ile AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler katıldı.