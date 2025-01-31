Çiftçilere 985,9 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

MHRS'de yeni dönem: Aile Hekimleri üzerinden randevu imkanı
MHRS'de yeni dönem: Aile Hekimleri üzerinden randevu imkanı
Sağlık Bakanlığı'ndan kalp krizi ölümleriyle ilgili açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan kalp krizi ölümleriyle ilgili açıklama
Türkiye'nin en çok döviz mevduatına sahip illeri
Türkiye'nin en çok döviz mevduatına sahip illeri
TÜRK-İŞ açlık sınırı yılın ilk ayından asgari ücreti aştı
TÜRK-İŞ açlık sınırı yılın ilk ayından asgari ücreti aştı
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşecek, kar yağışı geliyor
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşecek, kar yağışı geliyor
Kılıçlı yeminde teğmenlerle ilgili karar belli oldu
Kılıçlı yeminde teğmenlerle ilgili karar belli oldu
Bakan Memişoğlu: Dünyanın en iyi sağlık hizmeti bizde
Bakan Memişoğlu: Dünyanın en iyi sağlık hizmeti bizde
Erdoğan: Otel yangınında sorumluluğu olanların gözünün yaşına bakılmayacak
Erdoğan: Otel yangınında sorumluluğu olanların gözünün yaşına bakılmayacak
Emekli promosyonu için pazarlık başlıyor
Emekli promosyonu için pazarlık başlıyor
'Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi' kuruldu
'Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi' kuruldu
YDS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
YDS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
2 ildeki MEB personeline rekor banka promosyonu
2 ildeki MEB personeline rekor banka promosyonu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı!
Kaçak ve bozuk et operasyonu: 4 ton ürün ele geçirildi
Kaçak ve bozuk et operasyonu: 4 ton ürün ele geçirildi
TİHEK'ten ABB'ye para cezası
TİHEK'ten ABB'ye para cezası
SGK, geçen yıl 33,7 milyar lira 'rapor ödemesi' yaptı
SGK, geçen yıl 33,7 milyar lira 'rapor ödemesi' yaptı
Memişoğlu: 79 branşımızın 67'sine ilk 24 saat içerisinde randevu verebiliriz
Memişoğlu: 79 branşımızın 67'sine ilk 24 saat içerisinde randevu verebiliriz
Bakan canlı yayında açıkladı: Kapatılan 2 platform yeniden açılabilir
Bakan canlı yayında açıkladı: Kapatılan 2 platform yeniden açılabilir
Turizm gelirinde Cumhuriyet rekoru!
Turizm gelirinde Cumhuriyet rekoru!
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
Genç Sağlık Sendikası, Bakan Memişoğlu ile görüştü
Genç Sağlık Sendikası, Bakan Memişoğlu ile görüştü
Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
Atama kurasına AK Partili Özlem Zengin'in sözleri damga vurdu
MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün
MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün
Şartlara uymayan otellerin kapısına kilit vurulacak!
Şartlara uymayan otellerin kapısına kilit vurulacak!
Yurt genelinde hava nasıl olacak? (haritalı)
Yurt genelinde hava nasıl olacak? (haritalı)
Sarı serum ölüm kokteyline döndü! İşte hayatlara mal olan suistimal
Sarı serum ölüm kokteyline döndü! İşte hayatlara mal olan suistimal
Esnaf sınava! 2,5 milyon işletme iş güvenliği eğitimi alacak
Esnaf sınava! 2,5 milyon işletme iş güvenliği eğitimi alacak
Bakan Şimşek tarih verdi! KKM dönemi sona eriyor
Bakan Şimşek tarih verdi! KKM dönemi sona eriyor
Cevdet Yılmaz tek haneli enflasyon için tarih verdi
Cevdet Yılmaz tek haneli enflasyon için tarih verdi
SPK'den bir halka arza ve iki sermaye artırımına onay
SPK'den bir halka arza ve iki sermaye artırımına onay
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Çiftçilere 985,9 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 985 milyon 870 bin lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 20:56, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 20:57
Yazdır
Çiftçilere 985,9 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

Bakanlığın sosyal medya platformu X'teki hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.

Destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı belirtilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Hububat desteği 685 milyon 367 bin 212 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 199 milyon 143 bin 369 lira ve hayvan hastalıkları tazminatı desteği 101 milyon 359 bin 962 lira olmak üzere toplam 985 milyon 870 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Öte yandan, hububat desteğinin Burdur, Çankırı, Elazığ, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karabük, Kilis, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Yalova ve Zonguldak'ta buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ürünleri için ödeneceği kaydedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber