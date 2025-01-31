Valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'a kar geliyor

2025 yılının ilk ayını İstanbul kar yağışsız geçirirken, Şubat ayıyla birlkikte havalar da değişiyor.

İstanbul'a beklenen kar geliyor.

SİBİRYA SOĞUKLARI GELİYOR



Pazartesi günü itibarıyla İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN UYARI



Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre hava sıcaklığının 4 Şubat Salı günü düşeceği, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren 6 ila 12 derece azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin altına ineceğinin tahmin edildiği belirtildi.

İstanbul'da salıdan itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının 2/5 derece olmasının beklendiği kaydedildi.

Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte bir haftalık periyotta etkisini sürdürmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, bu periyotta karla karışık sağanak ve kar yağışı görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

AKOM DA UYARDI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul'da salı günü sıcaklıkların hızlı bir şekilde düşeceğini bildirdi.

Megakentte çarşamba sabah saaatlerinden itibaren il genelinde kar yağışının etkili olacağını bildirdi.

Perşembe günü ise kar yağışı miktarının 10 ila 20 santimetre arası yağması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün haftalık raporlarına göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar Salı gününden itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde hissedilir derecede düşecek.