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Adliye önünde husumetli aileler arasında kavga: 16 yaralı, 15 gözaltı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli olan akraba aileler arasında adliye önünde çıkan kavgada 16 kişi yaralanırken, 15 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 21:17, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 21:46
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Olay, Siverek ilçesine bağlı Yığınot köyünde yaşayan akraba aileler arasında daha önce meydana gelen bir kavganın ardından başladı. Edinilen bilgilere göre, E.İ. (56) hakkındaki şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alındı. E.İ. adliyeye sevk edildiği sırada adliye bahçesinde karşılaşan iki taraf arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Çevredeki güvenlik güçlerinin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, olayda 16 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 15 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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