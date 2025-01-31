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Avukat Türkmen'den otel yangını açıklaması: İddialar doğruysa cinayete yakın bir eylem

Bolu'daki otel yangını faciasında eşi ve 2 çocuğu ile birlikte hayatını kaybeden Ordulu Nedim Türkmen'in kardeşi Avukat Adem Türkmen, "Ağabeyimler ile aynı katta (9. kat) olan otel çalışanlarının kurtulduğu, yangına müdahale ettikleri, haber vermedikleri şeklinde iddialar duydum. Eğer konu gerçekten de böyle ise cinayete yakın bir eylem odluğunu düşünüyorum. İnsanların canları bu kadar ucuz mu? Otelin itibarı mı, insanların canları mı şeklinde tercih konusu yapan kim varsa onun hesabını soracağız" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 21:28, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 22:33
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 10 gün önce Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yangında Ordulu Nedim Türkmen (59), eşi Ayşe Neva Türkmen (57), kızları Ala Dora Türkmen (18) ve oğulları Yüce Ata Türkmen (22) de hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Türkmen ailesi için Altınordu ilçesindeki Bahçelievler Ulu Cami'de yatsı namazı sonrası mevlit programı düzenlendi. Programda yangında tüm hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

"İnsanların canı mı yoksa otelin itibarı mı diye tercih yapan kim varsa hukuk önünde hesap soracağız"

Program öncesi açıklamalarda bulunan Nedim Türkmen'in kardeşi Avukat Adem Türkmen, "Bu acının tarifi yok. Durumun çok farkında da değilim, bana rüyaymış gibi geliyor. Hiç beklemediğimiz bir durumdu. Ağabeyim, yengem ve çocuklar en verimli çağlarında hayatlarını kaybettiler. Dün ağabeyimler ile aynı katta olan otel çalışanlarının kurtulduğu, yangına müdahale ettikleri, haber vermedikleri şeklinde iddialar duydum. Eğer konu gerçekten de böyle ise cinayete yakın bir eylem odluğunu düşünüyorum. Bu şekilde insanların canları bu kadar ucuz mu? Otelin itibarı mı, insanların canları mı şeklinde tercih konusu yapan kim varsa onun hesabını soracağız. Şu anda acımızı yaşamakla meşgulüz ama hak eden de hak ettiğini bulacak" dedi.

"İnsanların canı ön planda olmalıydı"

Otelde gerekli önlemlerin alınmadığı iddialarına ilişkin konuşan Türkmen, "Burada bir ihmal varsa, o ihmalin sağı ve solu yok, orada bir sürü insan hayatını kaybetti. Bizim tümden kafamızı değiştirmemiz gerekir. Otel ve belediye arasında çeşitli iddialar var. Belediyenin yetkili taraf kim ise şu şekilde davranması gerekirdi; 'Bu otelin eksiklikleri var. Bu şekilde bir başvurusu oldu' diye bilgi vermesi gerekirdi. O yüzden bunlar artık yaşanmasın. Hayatının baharında bir sürü insan başka hayaller kurarken çok kötü şeyler yaşandı. Şu anda taziyeler var, acılarımızı paylaşıyoruz. Tüm aile en güzel çağlarında saçma sapan şeyler yüzünden hayatlarını kaybetti. Artık menfaatin ön plana geçtiği saçma şeyler olmasın. Ne olurdu bütün önlemleri alsanız? Şu anda o otel sahibi çok mu kar etti? Ne oldu? Bu kazanın sonucunda onun da hayatı bitti. Oraya insanlar tatile gelmişti, onların canı ön planda olmalıydı" diye konuştu.

"Hukuk önünde hesap soracağız"

İhmallerin aydınlatılması ve gerçeklerin ortaya çıkması için mücadele edeceklerini kaydeden Av. Türkmen, "Biz, hukuk önünde bunun hesabını soracağız. Şu an bu polemiğe hiç girmedim, girmek de istemiyorum. Gerçek neyse onun ortaya çıkartılması uğruna elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama önce acımızı yaşayalım" şeklinde konuştu.

Türkmen ailesi için düzenlenen mevlit programına yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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