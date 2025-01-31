Aranma kararı bulunan kişi polise saldırınca kolundan vuruldu

Olay, saat 18.00 sıralarında Kartepe ilçesine bağlı Köseköy Mahallesi Saraykent Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre çeşitli suçlardan aranma kararı bulunan N.S., kendisini evden almaya gelen polislere yakınlarıyla birlikte saldırdı. Çıkan arbedede bir polis darp nedeniyle hafif şekilde yaralanırken, kaçmaya çalışan N.S. ise bir polis memuru tarafından kolundan vurularak yaralandı. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan N.S. ve polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin yakınları olan 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri binanın bulunduğu sokakta ve binanın çevresinde inceleme gerçekleştirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.