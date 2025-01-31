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Prof. Görür o fay hattı için uyardı: Büyük risk altında

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına eşdeğer bir enerji ürettiğini belirterek, Diyarbakır'ın Bitlis-Zagros Fay Hattı nedeniyle büyük risk altında olduğunu vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 22:48, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 22:56
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Prof. Görür o fay hattı için uyardı: Büyük risk altında

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Deprem Dirençli Kentler" söyleşisinde Diyarbakır'ın deprem riskine dikkat çekti.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili konuşan Görür, "Bu depremler, 5 milyon ton dinamitin aynı anda patlamasına denk bir enerji üretti. Yüzlerce atom bombası gibi" dedi.

Depremlerin nerede olacağını bilmenin mümkün olduğunu vurgulayan Görür, "Tarih, saat ve dakikasını söyleyemeyiz ama hangi bölgeyi nasıl etkileyeceğini bilim ve teknolojiyle öngörebiliriz" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır İçin Asıl Tehlike Bitlis-Zagros Fayı

Görür, Diyarbakır'ın Doğu Anadolu Fayı'ndan doğrudan etkilenmeyeceğini ancak bu fayın titremesiyle sarsıntı yaşayacağını belirtti.

Asıl büyük tehlikenin ise Diyarbakır'a daha yakın olan Bitlis-Zagros Fay Hattı olduğunu söyleyerek, bu fayın harekete geçmesi durumunda kentin büyük zarar görebileceğini ifade etti.

Görür,"Ne zaman kırılacağını bilmiyoruz ama harekete geçeceği kesin. Diyarbakır'ı deprem dirençli hale getirmezseniz, büyük zarar görebilir" dedi.

"Depreme Karşı Bilinç Kazanmalıyız"

Deprem konusunda farkındalık yaratmak için şehir şehir gezdiğini söyleyen Görür, "Deprem öldürmez, bilinçsizlik öldürür. Bu kültürü edinmenin zamanı geldi" diyerek, yapıların ve şehirlerin depreme dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Diyarbakır'da kent merkezinde küçük fay hatlarının bulunduğunu belirten Görür, "Bu faylar harekete geçerse deprem olabilir. Kentin 50-150 km kuzeyinde güçlü bir deprem beklentisi var" diye konuştu.

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