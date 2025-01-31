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Emekli öğretmen yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde emekli öğretmen Osman Zeki Cora (78), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 23:18, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 23:20
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Emekli öğretmen yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü

İlçeye bağlı Alcık Mahallesi'nde emekli müzik öğretmeni Osman Zeki Cora'nın tek başına kaldığı tek katlı evde, öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanı fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Cora'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cora'nın cenazesi, savcılık incelemeleri sonrası otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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