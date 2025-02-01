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1 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2025 00:01, Son Güncelleme : 01 Şubat 2025 00:03
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1 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valilik ve Belediyeyi ziyaret edecek, Kafkas Üniversitesi'ndeki toplu açılış törenine katılacak, AK Parti il kongresine iştirak edecek, Valilik ziyaretinde bulunacak, iş insanlarıyla bir araya gelecek.

(Kars/10.00/10.35/11.20/Ardahan/13.30/15.00/15.55)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP Engellilik Çalıştayı"na katılacak.

(İzmir/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valiliği ziyaret edecek, AK Parti il kongresine katılacak, Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezine ziyarette bulunacak.

(Yozgat/11.30/13.00/16.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği ziyaret edecek, Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na, AK Parti Kadın Kolları kongresine katılacak, Valiliği, AK Parti il başkanlığını, Belediyeyi ziyaret edecek.

(Sivas/11.30/12.00/14.00/Tokat/16.30/17.30/18.05)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat ile Gezi Parkı davası hükümlüleri Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ı ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 22. haftasına; Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor, Bellona Kayserispor-Trabzonspor ve RAMS Başakşehir-Reeder Samsunspor maçlarıyla devam edilecek.

(Mersin/13.30/Kayseri/16.00/İstanbul/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 22. haftasına; Erzurumspor FK-Kocaelispor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK ve Siltaş Yapı Pendikspor-Adanaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/13.30/Ankara/13.30/16.00/İstanbul/19.00)

3- Nesine 2. Lig gruplarında 20. hafta, 10 maçla başlayacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 18. hafta, 8 karşılaşmayla başlayacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası; Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Aliağa Petkimspor-Mersinspor ve TOFAŞ-Galatasaray maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/Ankara/15.30/İzmir/18.00/Bursa/20.30)

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası, OGM Ormanspor-Bodrum Basketbol, Danilos Pizza-Emlak Konut ve Galatasaray Çağdaş Faktoring-Çimsa ÇBK Mersin maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/Kocaeli/16.00/İstanbul/18.00)

7- SMS Grup Efeler Ligi'nde 19. hafta karşılaşmaları oynanacak. TÜRŞAD-İstanbul Gençlikspor, ON Hotels Alanya Belediyespor-Halkbank, Altekma-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Spor Toto-Arkas Spor, Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Medicana maçları yapılacak.

(Bitlis/13.00/Antalya/14.00/İzmir/15.00/Ankara/15.30/18.30/İstanbul/20.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftası; Üsküdar Belediyespor-Anadolu Üniversitesi ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Adasokağı maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/16.00/İzmir/16.30)

9- A Milli Erkek Tenis Takımı'nın Meksika ile karşılaşacağı Davis Cup Dünya Grup 1 play-off müsabakaları, TED Spor Kulübü Tesisleri'nde başlayacak.

(İstanbul/12.00)

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