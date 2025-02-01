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1 Şubat 2025 tarihli atama kararı yayımlandı

1 Şubat 2025 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Şubat 2025 00:07, Son Güncelleme : 01 Şubat 2025 00:12
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1 Şubat 2025 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Iş Müfettişleri Duygu EŞİYOK, Emel ÖZCAN GÜNEŞ, Hüseyin KASAY, Mehmet Akif AKÇALI, Seda YAVUZ ve Şükrü Kerem AKAR 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince kazanılmış hak aylık derecelerine uygun Iş Başmüfettişliklerine atanmıştır.

Ekli listede yer alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Müfettişleri, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince kazanılmış hak aylık derecelerine uygun Başmüfettişliklere atanmıştır.

iller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fuat UZUN ve İlker Şadi İŞLEYEN atanmıştır.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 22. Bölge Müdürü Oğuzhan AYRANCI, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri Bahri HORASAN, Bünyamin IŞIK, Cenk Selahattin CELEP, Göktuğ YÜCETÜRK, İlyas ASLAN, Mehmet Ali YAPRAK ve Merve YILMAZSOY COŞKUN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince bu görevlerinden alınmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Vergi Müfettiş Yardımcısı Murat SEYFİ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine Kontrolörlüklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren ekli listede yer alan Stajyer Hazine Kontrolörleri 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörlüğüne, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 37 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Ali Rıza AKIN atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri CEYLAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Fethi ATEŞ görevden alınmış ve bu suretle boşalan Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bahameddin KARAKÖSE atanmıştır.

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Emre ELMALI 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Müfettişliklere, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcıları ilkant KARACAOĞLU ve Selami ŞAHİN 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Tanm ve Orman Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa SÖNMEZ atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Müfettişleri Ayhan GACAR, Gökhan KIRDI, Sezgi ALPASLAN, Zeynep GÜNER, Hilmi GÜL ve Tevfık TULUM, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince kazanılmış hak aylık derecelerine uygun Başmüfettişliklere atanmıştır.

31 Ocak 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

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