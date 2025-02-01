Hakimler ve Savcılar Kurulu kararları yayımlandı

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

Hakimler ve Savcılar Kurulunca 2018 Ağustos. 2021 Nisan. Ağustos. Aralık, 2022 Nisan, Ağustos, Aralık, 2023 Nisan, Ağustos, Aralık, 2024 Nisan, Ağustos dönemleri sonuna kadar sürelerini bitirerek esas ve ek defterlerinde terfi incelemesine tabi olan ve defterdeki yükselmelerine ilişkin kararlara karşı yeniden inceleme ve itiraz üzerine 31.12.2024 tarihine kadar defterlerinde değişiklik yapılmasına karar verilen adli yargı Hakimleri, Cumhuriyet Başsavcıları ve Savcıları ile İdari Yargı Hakimlerine ait defterler 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 29'uncu maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir.

ADLİ YARGI A-HAKİM SINIFI

Sicili Adı Soyadı Görev Yeri

31.08.2018 tarihi itibarıyla 6'ncı derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

196267 Fulya URGANCI POLAT Ankara Hakimi

30.04.2021 tarihi itibarıyla 7'nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

215345 Emine DOK OKUR Milas Hakimi

31.08.2021 tarihi itibarıyla 3'üncü derecede yükselmeye layık olan;

194309 Ahmed Barış KARATOSUN Mardin Hakimi

30.04.2022 tarihi itibarıyla 2'nci derecede tercihan yükselmeye layık olan;

153419 AdemPALUT Beykoz Hakimi

30.04.2022 tarihi itibarıyla 3'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

153123 Seçil KOMLU Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi

30.04.2022 tarihi itibarıyla 5'inci derecede tercihan yükselmeye layık olan;

194759 Burak TOPBAŞ Samsun Hakimi

30.04.2022 tarihi itibarıyla 6'ncı derecede yükselmeye layık olan;

252217 Gökhan ÇİFTÇİ Uşak Hakimi

31.08.2022 tarihi itibarıyla 3'üncü derecede tercihan yükselmeye layık olan;

153166 Öznur ÇETtN Mardin Hakimi

31.08.2022 tarihi itibarıyla 5'inci derecede tercihan yükselmeye layık olan;

212437 Sinem YÖNELLİ KURŞAT Niğde Hakimi

31.08.2022 tarihi itibarıyla 6'ncı derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

215901 Eda KÖSE BARUT Kırıkkale Hakimi

30.04.2023 tarihi itibarıyla 2'nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

153063 Abdulkerim AKŞİN Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

30.04.2023 tarihi itibarıyla 2'nci derecede (A) intibak terfisi yapan;

266667 Ahmet Taha GEDİKLİ İnebolu Hakimi

30.04.2023 tarihi itibarıyla 3'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

151134 Mehmet Ali KUŞUÇAR

Ankara Batı Hakimi

30.04.2023 tarihi itibarıyla 6'ncı derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

215345 Emine DOK OKUR Milas Hakimi

31.08.2023 tarihi itibarıyla 2'nci derecede tercihan yükselmeye layık olan;

189971 Yasemin İNCİ Bakırköy Hakimi

31.08.2023 tarihi itibarıyla 3'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

170990 Seyhan KÖYLÜ İstanbul Anadolu Hakimi

31.08.2023 tarihi itibarıyla 4'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

190454 Ahmet ÜNER Adana Hakimi

31.08.2023 tarihi itibarıyla 4'üncü derecede yükselmeye layık olan;

190102 Yeşim GÜLER Uşak Hakimi

31.08.2023 tarihi itibarıyla 6'ncı derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

234539 Aklima MACİT Batman Hakimi

31.08.2023 tarihi itibarıyla 6'ncı derecede tercihan yükselmeye layık olan;

214777 Fadimana AKYILDIZ KELEŞ Suluova Hakimi

31.12.2023 tarihi itibarıyla 2'nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

153185 Mustafa DOĞAN Gaziantep Hakimi

196193 Yağmur SATICI İstanbul Anadolu Hakimi

31.12.2023 tarihi itibarıyla 2'nci derecede tercihan yükselmeye layık olan;

I53OO1 Ramazan AYDIN Alanya Hakimi

31.12.2023 tarihi itibarıyla 2'nci derecede (A) intibak terfisi yapan;

273791 Sevgi KAYACI Keşan Hakimi

31.12.2023 tarihi itibarıyla 3'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

179185 Hilal AKKAYA Yargıtay Tetkik Hakimi

193768 Yunus BİÇEN Teftiş Kurulu Başkanlığı Adalet Müfettişi

31.12.2023 tarihi itibarıyla 4'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

194082 Aysel EKŞİOĞLU AKTAŞ İstanbul Anadolu Hakimi

31.12.2023 tarihi itibarıyla 4'üncü derecede (A) intibak terfisi yapan:

194430 Asiye Sevil YILMAZ Sivas Hakimi

31.12.2023 tarihi itibarıyla 6'ncı derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

219555 Beyza BAKIR KIYAK Büyükçekmece Hakimi

219671 Muhammed CEYLAN Cizre Hakimi

220595 Şeyma ERSAN Kahta Hakimi

220713 Hicran YAKAR KARGI Ayvalık Hakimi

252157 Gülay KAHMARAN Orhaneli Hakimi

31.12.2023 tarihi itibarıyla 7'nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

252201 Rabia SEVİNDİK

Bucak Hakimi

31.12.2023 tarihi itibarıyla 7*nci derecede tercihan yükselmeye layık olan;

252077 Gizem Nur GÜMÜŞ

Marmaris Hakimi

31.12.2023 tarihi itibarıyla 7*nci derecede (A) intibak terfisi yapan;

266971 Hasibe ÇELEBİ ÖZKOLLARGİL

267265 Kübra Gizem KARAMIK

Azdavay Hakimi

Pertek Hakimi

30.04.2024 tarihi itibarıyla 2'nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

153166 Öznur ÇETİN

170974 Bilal ADIGÜZEL

171482 TubaERGÜL

179676 Zahren Jale KOÇ

195811 Gökhan BOZKURT

219019 Selma CANDAN

219803 Esma DEMİRCİ

Mardin Hakimi

Muğla Hakimi

İstanbul Anadolu Hakimi

İstanbul Anadolu Hakimi

Gaziantep Hakimi

Elmadağ Hakimi

Diyarbakır Hakimi

30.04.2024 tarihi itibarıyla 3'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

193806 Selim BÖLÜKBAŞ

211586 Nihal GENÇER

Yargıtay Tetkik Hakimi

Yargıtay Tetkik Hakimi

30.04.2024 tarihi itibarıyla 4'üncü derecede tercihan yükselmeye layık olan;

193745 Nimet UYAR

İstanbul Hakimi

30.04.2024 tarihi itibarıyla 5'inci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

215695 FeyzaKANTAŞ

216059 Şerif ÖZBEKLİ

Yargıtay Tetkik Hakimi

Milas Hakimi

30.04.2024 tarihi itibarıyla 5'inci derecede tercihan yükselmeye layık olan;

216377 Bünyamin TEKER

Mardin Hakimi

30.04.2024 tarihi itibarıyla 5*inci derecede (A) intibak terfisi yapan;

220604 Hatice TEKDAŞ

Finike Hakimi

30.04.2024 tarihi itibarıyla 6*ncı derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

233634 Seida ACABEY

234059 Şeyda DEMİR

234079 Ufuk DEMİRTAŞ

234162 Fatma Nur EMRE

234530 Baki Mert KÜÇÜKALİ

234858 İrem TUNCER KIVRADAN

234979 Muhammet Talha YIKMIŞ

Serik Hakimi

Tercan Hakimi

Şırnak Hakimi

Keçiborlu Hakimi

Viranşehir Hakimi

İstanbul Hakimi

Yusufeli Cumhuriyet Savcısı

30.04.2024 tarihi itibarıyla 6*ncı derecede yükselmeye layık olan;

234633 Ersel ÖZKAN

Tarsus Hakimi

30.04.2024 tarihi itibarıyla 6*ncı derecede (A) intibak terfisi yapan;

285692 Bayram TOPRAK

285696 Cihat Tamer ÜNAL

Kırşehir Hakimi

Kırşehir Hakimi

30.04.2024 tarihi itibarıyla 7*nci derecede tercihan yükselmeye layık olan;

251643 Burcu Ümmühan GÜRLEVİK

İstanbul Hakimi

30.04.2024 tarihi itibarıyla 7'nci derecede (A) intibak terfisi yapan;

267744 Ahmet Ali TURAN

268050 Memnune Nur YURDUNUSEVEN KILIÇ

İznik Hakimi

Çerkezköy Hakimi

194807 Cansu URHAN ÖZTÜRK Erzincan Hakimi

31.08.2024 tarihi itibarıyla 6*ncı derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

233867 Gözde BİÇİCİOĞLU İzmir Hakimi

B-SAVCI SINIFI

Sicili Adı Soyadı Görev Yeri

30.04.2021 tarihi itibarıyla 4'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

171303 Burak ÇERKEZ İstanbul Cumhuriyet Savcısı

31.08.2021 tarihi itibarıyla 4'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

171275 Sinan CULFA Kayseri Cumhuriyet Savcısı

31.08.2021 tarihi itibarıyla 7'nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

212142 Elif Banu SAMSA Kütahya Cumhuriyet Savcısı

215593 Kubilay GÜRKAN Selçuk Cumhuriyet Savcısı

31.08.2021 tarihi itibarıyla 7'nci derecede tercihan yükselmeye layık olan;

215162 Deniz ÇAKI Bayburt Hakimi

31.12.2021 tarihi itibarıyla 7'nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

220078 Burcu KARACELİLOĞLU Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

30.04.2022 tarihi itibarıyla 3'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

153222 Fatih GÜNGÖR Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

170991 Metehan KAHYE Malatya Cumhuriyet Savcısı

31.08.2022 tarihi itibarıyla 2'nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

211291 Tevfik Emre BEŞİKTEPE Bursa Cumhuriyet Savcısı

31.08.2022 tarihi itibarıyla 6'ncı derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

198990 Selcan YILMAZ Eskişehir Cumhuriyet Savcısı

31.12.2022 tarihi itibarıyla 5'inci derecede tercihan yükselmeye layık olan;

190390 Serra Emine TOLUÇ ŞENCİN Niğde Cumhuriyet Savcısı

30.04.2023 tarihi itibarıyla 3'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

164266 Hüseyin TÜRKOĞLU Sivas Cumhuriyet Savcısı

171375 Yasin DİKİCİ Van Cumhuriyet Savcısı

195791 Ahmet BAYRAK Ordu Cumhuriyet Savcısı

30.04.2023 tarihi itibarıyla 3'üncü derecede tercihan yükselmeye layık olan;

171303 Burak ÇERKEZ

İstanbul Cumhuriyet Savcısı

30.04.2023 tarihi itibarıyla 4'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

215100 Mehmet BÜLBÜL

Adana Cumhuriyet Savcısı

30.04.2023 tarihi itibarıyla 6'ncı derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

214907 TuğbaAVCI

215070 Murat BAŞARSLAN

220376 Mustafa ORUÇ

31.08.2023 tarihi itibarıyla 2'nci derecede tercihan yükselmeye layık olan;

196216 İsmail ŞAHVERDİOĞLU

İzmir Cumhuriyet Savcısı

31.08.2023 tarihi itibarıyla 3'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

171275 Sinan CULFA

211770 ÜmitİŞBECER

Kayseri Cumhuriyet Savcısı

Kayseri Cumhuriyet Savcısı

31.08.2023 tarihi itibarıyla 4'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

194677 Yusuf ŞAHİN

194711 Mehmet Tahir T AŞDEM İ R

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı

Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı

31.12.2023 tarihi itibarıyla 2'nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

153269 Mevlüt KARAT AŞ

Teftiş Kurulu Başkanlığı Adalet Müfettişi

31.12.2023 tarihi itibarıyla 3'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

190434 Erdal ULUTAŞDEMİR

234889 Ozan UĞURLU

Ordu Cumhuriyet Savcısı

Akhisar Cumhuriyet Savcısı

31.12.2023 tarihi itibarıyla 4*üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

215539 Mustafa GÜL

Batman Cumhuriyet Savcısı

31.12.2023 tarihi itibarıyla 5'inci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

252326 Mustafa MEHMETOĞLU

Şırnak Cumhuriyet Savcısı

31.12.2023 tarihi İtibarıyla 6'ncı derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

219639 Buket BOZKURT

219936 Muharrem EROL

Erdemli Cumhuriyet Savcısı İstanbul Cumhuriyet Savcısı

31.12.2023 tarihi itibarıyla 6'ncı derecede tercihan yükselmeye layık olan;

219897 ElifERBAY

Salihli Cumhuriyet Savcısı

31.12.2023 tarihi itibarıyla 6'ncı derecede (A) intibak terfisi yapan;

219553 Beyza BAĞCIER GÜLTEKİN

Bismil Cumhuriyet Savcısı

31.12.2023 tarihi itibarıyla 7'nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

251446 Furkan AYNUR

251454 Tuğba ATILGAN

251599 Tunahan KILIÇ

251674 Gizem ÇETİN

252033 Esat PEKER

252458 Fatma AK KARAHAN

252459 Cengiz AKAY

252639 Sergen ÜNAL

Boğazhyan Cumhuriyet Savcısı Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı Van Cumhuriyet Savcısı Akhisar Cumhuriyet Savcısı Hınıs Cumhuriyet Savcısı Ardahan Cumhuriyet Savcısı Bandırma Cumhuriyet Savcısı Nusaybin Cumhuriyet Savcısı

30.04.2024 tarihi itibarıyla 2'nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

171151 Kazım KÜRKÇÜ

171256 NuriCAVCAV

211428 İbrahim Hakkı ÇIKRIK

211871 Bünyamin KILINÇ

Kayseri Cumhuriyet Savcısı

Ankara Cumhuriyet Savcısı Kastamonu Cumhuriyet Savcısı Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı

30.04.2024 tarihi itibarıyla 2'nci derecede (A) intibak terfisi yapan;

234345 Rukiye İPEK YILMAZ

Gölbaşı (Ankara) Cumhuriyet Savcısı

30.04.2024 tarihi itibarıyla 3'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

179230 Haldun KIZAR

189763 Ali Savaş ÇUBUKÇUOÖLU

194535 Özgür ÖZEN

190525 Cenk YILDIZ

Bursa Cumhuriyet Savcısı

30.04.2024 tarihi itibarıyla 4*üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

193700 Murat AVCI

193780 EnesBİLGİLİ

193871 Ali ÇAYIR

194887 Mehmet Alper YILDIZ

Erzurum Cumhuriyet Savcısı Yalova Cumhuriyet Savcısı Mersin Cumhuriyet Savcısı Ankara Cumhuriyet Savcısı

30.04.2024 tarihi itibarıyla S'inci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

198639 Muhammet BOÇOĞLU

199021 Yusuf Ziya YAYLA

215079 Resul Ekrem BOZKURT

215848 Enes Furkan KISKACI

216071 Ahmet ÖZÇELİK

216381 Nusret Atacan TEKİN

Elazığ Cumhuriyet Savcısı Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Kilis Cumhuriyet Savcısı Nevşehir Cumhuriyet Savcısı Hakkari Cumhuriyet Savcısı Siirt Cumhuriyet Savcısı

30.04.2024 tarihi itibarıyla S'inci derecede tercihan yükselmeye layık olan;

220393 Ayşe ÖZ

Hakkari Cumhuriyet Savcısı

30.04.2024 tarihi itibarıyla 5'inci derecede (A) intibak terfisi yapan;

220530 Osman Sercan SORULMAZ

Aliağa Cumhuriyet Savcısı

30.04.2024 tarihi itibarıyla 6'ncı derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

219788 Faruk DEDEOĞLU

220426 Muhittin Raşit ÖZER

233761 Büşra Hazel ATEŞ S ARID AĞ

233892 Ashhan BOZ

234052 Mehmet DELİBEY

234305 Tufan GÜVEN

234524 Yaşar KUYUCU

234868 Anıl Cem TURHAN

234896 Hilal UMAY

234924 Fatih ÜSTÜN

234960 Ali Mert YAŞAR

Mardin Cumhuriyet Savcısı Burdur Cumhuriyet Savcısı Silivri Cumhuriyet Savcısı İnebolu Cumhuriyet Savcısı İnegöl Cumhuriyet Savcısı Araban Cumhuriyet Savcısı Ödemiş Cumhuriyet Savcısı Bandırma Cumhuriyet Savcısı Aşkale Cumhuriyet Savcısı Kdz. Ereğli Cumhuriyet Savcısı Adıyaman Cumhuriyet Savcısı

30.04.2024 tarihi itibarıyla 7*nci derecede (A) intibak terfisi yapan;

267001 Rukiye ÇINARKA

Darende Cumhuriyet Savcısı

31.08.2024 tarihi itibarıyla 3'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

211192 Ahmet AYDIN

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı

31.08.2024 tarihi itibarıyla S'inci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

198430 Osman ASLIYÜKSEK

Trabzon Cumhuriyet Savcısı

İDARİ YARGI

30.04.2022 tarihi itibarıyla 3'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

182200 Şeyda BİNGÖL İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi

31.12.2022 tarihi itibarıyla 3'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

167804 Abdulkadir ÖZK AR A

Danıştay Tetkik Hakimi

31.12.2022 tarihi itibarıyla 4*üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

212464 EmreATASOY

Şanlıurfa İdare Mahkemesi Üyesi

30.04.2023 tarihi itibarıyla 2'nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

167981 Serkan GÜRBÜZ

Malatya İdare Mahkemesi Başkanı

192928 Patıma Betül SAĞLAM Danıştay Tetkik Hakimi

31.12.2023 tarihi itibarıyla 2'nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

167941 Metin ENGİN Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

31.12.2023 tarihi itibarıyla 4'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

192866 Esra SULA Ankara İdare Mahkemesi Üyesi

30.04.2024 tarihi itibarıyla 2'nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

182200 Şeyda BİNGÖL İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi

30.04.2024 tarihi itibarıyla 2'nci derecede (A) intibak terfisi yapan;

167960 Burcu TAŞYAPAN Danıştay Tetkik Hakimi

30.04.2024 tarihi itibarıyla 3'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

182241 Ahmet ESEN İzmir İdare Mahkemesi Üyesi

30.04.2024 tarihi itibarıyla 5'inci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

216757 Fatih ÖKSÜZ Gaziantep İdare Mahkemesi Üyesi

30.04.2024 tarihi itibarıyla 6'ncı derecede (A) intibak terfisi yapan;

266601 Ahmet Taha KALEBAŞI Malatya İdare Mahkemesi Üyesi

31.08.2024 tarihi itibarıyla 2'nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;

167794 Fatih Burak ABACI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Tetkik Hakimi