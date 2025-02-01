Hakimler ve Savcılar Kurulu kararları yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararları Resmi Gzete^de yayımlandı.
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:
Hakimler ve Savcılar Kurulunca 2018 Ağustos. 2021 Nisan. Ağustos. Aralık, 2022 Nisan, Ağustos, Aralık, 2023 Nisan, Ağustos, Aralık, 2024 Nisan, Ağustos dönemleri sonuna kadar sürelerini bitirerek esas ve ek defterlerinde terfi incelemesine tabi olan ve defterdeki yükselmelerine ilişkin kararlara karşı yeniden inceleme ve itiraz üzerine 31.12.2024 tarihine kadar defterlerinde değişiklik yapılmasına karar verilen adli yargı Hakimleri, Cumhuriyet Başsavcıları ve Savcıları ile İdari Yargı Hakimlerine ait defterler 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 29'uncu maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir.
ADLİ YARGI A-HAKİM SINIFI
Sicili Adı Soyadı Görev Yeri
31.08.2018 tarihi itibarıyla 6'ncı derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
196267 Fulya URGANCI POLAT Ankara Hakimi
30.04.2021 tarihi itibarıyla 7'nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
215345 Emine DOK OKUR Milas Hakimi
31.08.2021 tarihi itibarıyla 3'üncü derecede yükselmeye layık olan;
194309 Ahmed Barış KARATOSUN Mardin Hakimi
30.04.2022 tarihi itibarıyla 2'nci derecede tercihan yükselmeye layık olan;
153419 AdemPALUT Beykoz Hakimi
30.04.2022 tarihi itibarıyla 3'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
153123 Seçil KOMLU Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
30.04.2022 tarihi itibarıyla 5'inci derecede tercihan yükselmeye layık olan;
194759 Burak TOPBAŞ Samsun Hakimi
30.04.2022 tarihi itibarıyla 6'ncı derecede yükselmeye layık olan;
252217 Gökhan ÇİFTÇİ Uşak Hakimi
31.08.2022 tarihi itibarıyla 3'üncü derecede tercihan yükselmeye layık olan;
153166 Öznur ÇETtN Mardin Hakimi
31.08.2022 tarihi itibarıyla 5'inci derecede tercihan yükselmeye layık olan;
212437 Sinem YÖNELLİ KURŞAT Niğde Hakimi
31.08.2022 tarihi itibarıyla 6'ncı derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
215901 Eda KÖSE BARUT Kırıkkale Hakimi
30.04.2023 tarihi itibarıyla 2'nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
153063 Abdulkerim AKŞİN Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
30.04.2023 tarihi itibarıyla 2'nci derecede (A) intibak terfisi yapan;
266667 Ahmet Taha GEDİKLİ İnebolu Hakimi
30.04.2023 tarihi itibarıyla 3'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
151134 Mehmet Ali KUŞUÇAR
Ankara Batı Hakimi
30.04.2023 tarihi itibarıyla 6'ncı derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
215345 Emine DOK OKUR Milas Hakimi
31.08.2023 tarihi itibarıyla 2'nci derecede tercihan yükselmeye layık olan;
189971 Yasemin İNCİ Bakırköy Hakimi
31.08.2023 tarihi itibarıyla 3'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
170990 Seyhan KÖYLÜ İstanbul Anadolu Hakimi
31.08.2023 tarihi itibarıyla 4'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
190454 Ahmet ÜNER Adana Hakimi
31.08.2023 tarihi itibarıyla 4'üncü derecede yükselmeye layık olan;
190102 Yeşim GÜLER Uşak Hakimi
31.08.2023 tarihi itibarıyla 6'ncı derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
234539 Aklima MACİT Batman Hakimi
31.08.2023 tarihi itibarıyla 6'ncı derecede tercihan yükselmeye layık olan;
214777 Fadimana AKYILDIZ KELEŞ Suluova Hakimi
31.12.2023 tarihi itibarıyla 2'nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
153185 Mustafa DOĞAN Gaziantep Hakimi
196193 Yağmur SATICI İstanbul Anadolu Hakimi
31.12.2023 tarihi itibarıyla 2'nci derecede tercihan yükselmeye layık olan;
I53OO1 Ramazan AYDIN Alanya Hakimi
31.12.2023 tarihi itibarıyla 2'nci derecede (A) intibak terfisi yapan;
273791 Sevgi KAYACI Keşan Hakimi
31.12.2023 tarihi itibarıyla 3'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
179185 Hilal AKKAYA Yargıtay Tetkik Hakimi
193768 Yunus BİÇEN Teftiş Kurulu Başkanlığı Adalet Müfettişi
31.12.2023 tarihi itibarıyla 4'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
194082 Aysel EKŞİOĞLU AKTAŞ İstanbul Anadolu Hakimi
31.12.2023 tarihi itibarıyla 4'üncü derecede (A) intibak terfisi yapan:
194430 Asiye Sevil YILMAZ Sivas Hakimi
31.12.2023 tarihi itibarıyla 6'ncı derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
219555 Beyza BAKIR KIYAK Büyükçekmece Hakimi
219671 Muhammed CEYLAN Cizre Hakimi
220595 Şeyma ERSAN Kahta Hakimi
220713 Hicran YAKAR KARGI Ayvalık Hakimi
252157 Gülay KAHMARAN Orhaneli Hakimi
31.12.2023 tarihi itibarıyla 7'nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
252201 Rabia SEVİNDİK
Bucak Hakimi
31.12.2023 tarihi itibarıyla 7*nci derecede tercihan yükselmeye layık olan;
252077 Gizem Nur GÜMÜŞ
Marmaris Hakimi
31.12.2023 tarihi itibarıyla 7*nci derecede (A) intibak terfisi yapan;
266971 Hasibe ÇELEBİ ÖZKOLLARGİL
267265 Kübra Gizem KARAMIK
Azdavay Hakimi
Pertek Hakimi
30.04.2024 tarihi itibarıyla 2'nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
153166 Öznur ÇETİN
170974 Bilal ADIGÜZEL
171482 TubaERGÜL
179676 Zahren Jale KOÇ
195811 Gökhan BOZKURT
219019 Selma CANDAN
219803 Esma DEMİRCİ
Mardin Hakimi
Muğla Hakimi
İstanbul Anadolu Hakimi
İstanbul Anadolu Hakimi
Gaziantep Hakimi
Elmadağ Hakimi
Diyarbakır Hakimi
30.04.2024 tarihi itibarıyla 3'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
193806 Selim BÖLÜKBAŞ
211586 Nihal GENÇER
Yargıtay Tetkik Hakimi
Yargıtay Tetkik Hakimi
30.04.2024 tarihi itibarıyla 4'üncü derecede tercihan yükselmeye layık olan;
193745 Nimet UYAR
İstanbul Hakimi
30.04.2024 tarihi itibarıyla 5'inci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
215695 FeyzaKANTAŞ
216059 Şerif ÖZBEKLİ
Yargıtay Tetkik Hakimi
Milas Hakimi
30.04.2024 tarihi itibarıyla 5'inci derecede tercihan yükselmeye layık olan;
216377 Bünyamin TEKER
Mardin Hakimi
30.04.2024 tarihi itibarıyla 5*inci derecede (A) intibak terfisi yapan;
220604 Hatice TEKDAŞ
Finike Hakimi
30.04.2024 tarihi itibarıyla 6*ncı derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
233634 Seida ACABEY
234059 Şeyda DEMİR
234079 Ufuk DEMİRTAŞ
234162 Fatma Nur EMRE
234530 Baki Mert KÜÇÜKALİ
234858 İrem TUNCER KIVRADAN
234979 Muhammet Talha YIKMIŞ
Serik Hakimi
Tercan Hakimi
Şırnak Hakimi
Keçiborlu Hakimi
Viranşehir Hakimi
İstanbul Hakimi
Yusufeli Cumhuriyet Savcısı
30.04.2024 tarihi itibarıyla 6*ncı derecede yükselmeye layık olan;
234633 Ersel ÖZKAN
Tarsus Hakimi
30.04.2024 tarihi itibarıyla 6*ncı derecede (A) intibak terfisi yapan;
285692 Bayram TOPRAK
285696 Cihat Tamer ÜNAL
Kırşehir Hakimi
Kırşehir Hakimi
30.04.2024 tarihi itibarıyla 7*nci derecede tercihan yükselmeye layık olan;
251643 Burcu Ümmühan GÜRLEVİK
İstanbul Hakimi
30.04.2024 tarihi itibarıyla 7'nci derecede (A) intibak terfisi yapan;
267744 Ahmet Ali TURAN
268050 Memnune Nur YURDUNUSEVEN KILIÇ
İznik Hakimi
Çerkezköy Hakimi
194807 Cansu URHAN ÖZTÜRK Erzincan Hakimi
31.08.2024 tarihi itibarıyla 6*ncı derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
233867 Gözde BİÇİCİOĞLU İzmir Hakimi
B-SAVCI SINIFI
Sicili Adı Soyadı Görev Yeri
30.04.2021 tarihi itibarıyla 4'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
171303 Burak ÇERKEZ İstanbul Cumhuriyet Savcısı
31.08.2021 tarihi itibarıyla 4'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
171275 Sinan CULFA Kayseri Cumhuriyet Savcısı
31.08.2021 tarihi itibarıyla 7'nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
212142 Elif Banu SAMSA Kütahya Cumhuriyet Savcısı
215593 Kubilay GÜRKAN Selçuk Cumhuriyet Savcısı
31.08.2021 tarihi itibarıyla 7'nci derecede tercihan yükselmeye layık olan;
215162 Deniz ÇAKI Bayburt Hakimi
31.12.2021 tarihi itibarıyla 7'nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
220078 Burcu KARACELİLOĞLU Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
30.04.2022 tarihi itibarıyla 3'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
153222 Fatih GÜNGÖR Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
170991 Metehan KAHYE Malatya Cumhuriyet Savcısı
31.08.2022 tarihi itibarıyla 2'nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
211291 Tevfik Emre BEŞİKTEPE Bursa Cumhuriyet Savcısı
31.08.2022 tarihi itibarıyla 6'ncı derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
198990 Selcan YILMAZ Eskişehir Cumhuriyet Savcısı
31.12.2022 tarihi itibarıyla 5'inci derecede tercihan yükselmeye layık olan;
190390 Serra Emine TOLUÇ ŞENCİN Niğde Cumhuriyet Savcısı
30.04.2023 tarihi itibarıyla 3'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
164266 Hüseyin TÜRKOĞLU Sivas Cumhuriyet Savcısı
171375 Yasin DİKİCİ Van Cumhuriyet Savcısı
195791 Ahmet BAYRAK Ordu Cumhuriyet Savcısı
30.04.2023 tarihi itibarıyla 3'üncü derecede tercihan yükselmeye layık olan;
171303 Burak ÇERKEZ
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
30.04.2023 tarihi itibarıyla 4'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
215100 Mehmet BÜLBÜL
Adana Cumhuriyet Savcısı
30.04.2023 tarihi itibarıyla 6'ncı derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
214907 TuğbaAVCI
215070 Murat BAŞARSLAN
220376 Mustafa ORUÇ
31.08.2023 tarihi itibarıyla 2'nci derecede tercihan yükselmeye layık olan;
196216 İsmail ŞAHVERDİOĞLU
İzmir Cumhuriyet Savcısı
31.08.2023 tarihi itibarıyla 3'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
171275 Sinan CULFA
211770 ÜmitİŞBECER
Kayseri Cumhuriyet Savcısı
Kayseri Cumhuriyet Savcısı
31.08.2023 tarihi itibarıyla 4'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
194677 Yusuf ŞAHİN
194711 Mehmet Tahir T AŞDEM İ R
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı
Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı
31.12.2023 tarihi itibarıyla 2'nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
153269 Mevlüt KARAT AŞ
Teftiş Kurulu Başkanlığı Adalet Müfettişi
31.12.2023 tarihi itibarıyla 3'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
190434 Erdal ULUTAŞDEMİR
234889 Ozan UĞURLU
Ordu Cumhuriyet Savcısı
Akhisar Cumhuriyet Savcısı
31.12.2023 tarihi itibarıyla 4*üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
215539 Mustafa GÜL
Batman Cumhuriyet Savcısı
31.12.2023 tarihi itibarıyla 5'inci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
252326 Mustafa MEHMETOĞLU
Şırnak Cumhuriyet Savcısı
31.12.2023 tarihi İtibarıyla 6'ncı derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
219639 Buket BOZKURT
219936 Muharrem EROL
Erdemli Cumhuriyet Savcısı İstanbul Cumhuriyet Savcısı
31.12.2023 tarihi itibarıyla 6'ncı derecede tercihan yükselmeye layık olan;
219897 ElifERBAY
Salihli Cumhuriyet Savcısı
31.12.2023 tarihi itibarıyla 6'ncı derecede (A) intibak terfisi yapan;
219553 Beyza BAĞCIER GÜLTEKİN
Bismil Cumhuriyet Savcısı
31.12.2023 tarihi itibarıyla 7'nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
251446 Furkan AYNUR
251454 Tuğba ATILGAN
251599 Tunahan KILIÇ
251674 Gizem ÇETİN
252033 Esat PEKER
252458 Fatma AK KARAHAN
252459 Cengiz AKAY
252639 Sergen ÜNAL
Boğazhyan Cumhuriyet Savcısı Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı Van Cumhuriyet Savcısı Akhisar Cumhuriyet Savcısı Hınıs Cumhuriyet Savcısı Ardahan Cumhuriyet Savcısı Bandırma Cumhuriyet Savcısı Nusaybin Cumhuriyet Savcısı
30.04.2024 tarihi itibarıyla 2'nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
171151 Kazım KÜRKÇÜ
171256 NuriCAVCAV
211428 İbrahim Hakkı ÇIKRIK
211871 Bünyamin KILINÇ
Kayseri Cumhuriyet Savcısı
Ankara Cumhuriyet Savcısı Kastamonu Cumhuriyet Savcısı Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı
30.04.2024 tarihi itibarıyla 2'nci derecede (A) intibak terfisi yapan;
234345 Rukiye İPEK YILMAZ
Gölbaşı (Ankara) Cumhuriyet Savcısı
30.04.2024 tarihi itibarıyla 3'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
179230 Haldun KIZAR
189763 Ali Savaş ÇUBUKÇUOÖLU
194535 Özgür ÖZEN
190525 Cenk YILDIZ
Bursa Cumhuriyet Savcısı
30.04.2024 tarihi itibarıyla 4*üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
193700 Murat AVCI
193780 EnesBİLGİLİ
193871 Ali ÇAYIR
194887 Mehmet Alper YILDIZ
Erzurum Cumhuriyet Savcısı Yalova Cumhuriyet Savcısı Mersin Cumhuriyet Savcısı Ankara Cumhuriyet Savcısı
30.04.2024 tarihi itibarıyla S'inci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
198639 Muhammet BOÇOĞLU
199021 Yusuf Ziya YAYLA
215079 Resul Ekrem BOZKURT
215848 Enes Furkan KISKACI
216071 Ahmet ÖZÇELİK
216381 Nusret Atacan TEKİN
Elazığ Cumhuriyet Savcısı Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Kilis Cumhuriyet Savcısı Nevşehir Cumhuriyet Savcısı Hakkari Cumhuriyet Savcısı Siirt Cumhuriyet Savcısı
30.04.2024 tarihi itibarıyla S'inci derecede tercihan yükselmeye layık olan;
220393 Ayşe ÖZ
Hakkari Cumhuriyet Savcısı
30.04.2024 tarihi itibarıyla 5'inci derecede (A) intibak terfisi yapan;
220530 Osman Sercan SORULMAZ
Aliağa Cumhuriyet Savcısı
30.04.2024 tarihi itibarıyla 6'ncı derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
219788 Faruk DEDEOĞLU
220426 Muhittin Raşit ÖZER
233761 Büşra Hazel ATEŞ S ARID AĞ
233892 Ashhan BOZ
234052 Mehmet DELİBEY
234305 Tufan GÜVEN
234524 Yaşar KUYUCU
234868 Anıl Cem TURHAN
234896 Hilal UMAY
234924 Fatih ÜSTÜN
234960 Ali Mert YAŞAR
Mardin Cumhuriyet Savcısı Burdur Cumhuriyet Savcısı Silivri Cumhuriyet Savcısı İnebolu Cumhuriyet Savcısı İnegöl Cumhuriyet Savcısı Araban Cumhuriyet Savcısı Ödemiş Cumhuriyet Savcısı Bandırma Cumhuriyet Savcısı Aşkale Cumhuriyet Savcısı Kdz. Ereğli Cumhuriyet Savcısı Adıyaman Cumhuriyet Savcısı
30.04.2024 tarihi itibarıyla 7*nci derecede (A) intibak terfisi yapan;
267001 Rukiye ÇINARKA
Darende Cumhuriyet Savcısı
31.08.2024 tarihi itibarıyla 3'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
211192 Ahmet AYDIN
Gaziantep Cumhuriyet Savcısı
31.08.2024 tarihi itibarıyla S'inci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
198430 Osman ASLIYÜKSEK
Trabzon Cumhuriyet Savcısı
İDARİ YARGI
30.04.2022 tarihi itibarıyla 3'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
182200 Şeyda BİNGÖL İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi
31.12.2022 tarihi itibarıyla 3'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
167804 Abdulkadir ÖZK AR A
Danıştay Tetkik Hakimi
31.12.2022 tarihi itibarıyla 4*üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
212464 EmreATASOY
Şanlıurfa İdare Mahkemesi Üyesi
30.04.2023 tarihi itibarıyla 2'nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
167981 Serkan GÜRBÜZ
Malatya İdare Mahkemesi Başkanı
192928 Patıma Betül SAĞLAM Danıştay Tetkik Hakimi
31.12.2023 tarihi itibarıyla 2'nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
167941 Metin ENGİN Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
31.12.2023 tarihi itibarıyla 4'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
192866 Esra SULA Ankara İdare Mahkemesi Üyesi
30.04.2024 tarihi itibarıyla 2'nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
182200 Şeyda BİNGÖL İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi
30.04.2024 tarihi itibarıyla 2'nci derecede (A) intibak terfisi yapan;
167960 Burcu TAŞYAPAN Danıştay Tetkik Hakimi
30.04.2024 tarihi itibarıyla 3'üncü derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
182241 Ahmet ESEN İzmir İdare Mahkemesi Üyesi
30.04.2024 tarihi itibarıyla 5'inci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
216757 Fatih ÖKSÜZ Gaziantep İdare Mahkemesi Üyesi
30.04.2024 tarihi itibarıyla 6'ncı derecede (A) intibak terfisi yapan;
266601 Ahmet Taha KALEBAŞI Malatya İdare Mahkemesi Üyesi
31.08.2024 tarihi itibarıyla 2'nci derecede mümtazen yükselmeye layık olan;
167794 Fatih Burak ABACI
Hakimler ve Savcılar Kurulu Tetkik Hakimi