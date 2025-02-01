Sağlıklı çocukların oranı sizi yanıltmasın! Aşı reddi geleceği tehdit ediyor

Ankara'da yenidoğanda kanamaları engelleyen K vitamini aşısı yaptırılmayan 2 aylık bir bebeğin beyin kanaması geçirerek entübe edilmesi aşılamanın önemini bir defa daha gözler önüne serdi. Aşının koruyuculuğu sayesinde binlerce çocuğun ölümüne, salgınlara yol açan virüslere bağlı hastalıklar artık görülmediği için aşıların etkisinin göz ardı edildiğini söyleyen uzmanlar "Aşının sağladığı rahatlık, aşı karşıtlığı şeklinde karşımıza çıkıyor. Sosyal medyanın etkisiyle yaygınlaşan aşı karşıtlığı ya da aşı kararsızlığı önce bireysel olarak çocuklarımızı en sonunda da toplumun tamamını tehdit ediyor" değerlendirmesini yaptı.

KANAMALI BEBEK VAKALARI GELİYOR

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Filiz Orhon "Modern tıbbı reddeden aileler arasında topuk kanı aldırmamak, D vitamini, demir verilmesini engellemek, K vitamini aşısını yaptırmamak yaygınlaşıyor. İlk 24 saat içinde yapılması gereken K vitamini yapılmayan çocuk bir süre sonra kafa içi kanamayla gelebiliyor. Nadir de bu vakalar yaşanmaya başladı. Buna karşılık maalesef son yıllarda artan aşı kararsızlığı ve reddi sonucu tüm dünyada daha önce kontrol altına alınmış olan kızamık, boğmaca, suçiçeği gibi pek çok bulaşıcı hastalığın görülme sıklığında artış oldu. Bunun nedeni aşı sayesinde artık görülmeyen ancak ölüme ve sakatlığa sebep olan (çocuk felci gibi) hastalıkları hiç olmadı sanmaları ya da şu anda tek tük görülen bulaşıcı hastalıkların salgın oluşturmuyor olması. Ancak toplumda aşısızların sayısı arttıkça bu bulaşıcı hastalıklar da salgın yapmaya başlayacak" dedi.

Kaynak: Ziyneti Kocabıyık