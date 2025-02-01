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'İHA pazarının yüzde 65'ine sahibiz! Muharebe ortamına hazırlanıyoruz'

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Teknolojik ilerlemeleri yakından takip edip, geleceğin muharebe ortamına hazırlanıyoruz" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 01 Şubat 2025 07:30, Son Güncelleme : 01 Şubat 2025 07:36
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'İHA pazarının yüzde 65'ine sahibiz! Muharebe ortamına hazırlanıyoruz'

Üç gün sürecek olan Savunma Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı-2025 dün Antalya'da başladı. Konferansın açılışında konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün "Türk savunma sanayii bugün dünyanın en büyük savunma ihracatı yapan ülkeleri sıralamasında 11. sırada. Teknolojik ilerlemeleri yakından takip edip, geleceğin muharebe ortamına hazırlanıyoruz" dedi.

Sektörün, 3 bin 500 aşkın firmasının yürüttüğü 1,100 projesiyle ve yüzde 80'nin üzerindeki yerlilik oranıyla yaklaşık 100 milyar doları aşkın hacmiyle çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Görgün, 2025 yılı için bütün savunma ve güvenlik bütçesinin NATO'nun öngördüğü gayrisafi milli hasılasının yüzde 2'lik kısmından daha fazla olduğunu belirtti.

İHA PAZARININ %65'İNE SAHİBİZ

Haluk Görgün iki yıl içerisinde 2 haneli rakamları geçen ihracat hedefinin bulunduğunu kaydederek şunları kaydetti:

"İnsansız hava araçları başta olmak üzere helikopterler, kara araçları, deniz araçları, silah ve mühimmatlar, füze, elektronik ve radar sistemleri üreten firmalarımız son iki yılda toplamda 20 milyar doları aşkın sözleşme imzaladı. Caydırıcı olmak için savunma sanayinde güçlü olmak durumunda olunduğunu biliyoruz. Savunma sanayimiz son 10 yıl içinde dünyanın dört bir yanına farklı coğrafyalarda 185 ülkeye 230 üzeri ürün ihraç etti. Sadece geçtiğimiz yıl 180 farklı ülkeye ihraç gerçekleştirdi.

En çok ürün ihracatını ABD'ye yaptık. Yılbaşından bu yana firmalarımız imzaladığı yeni ihracat sözleşmeleri sadece bir ay içinde 1 milyar doları aştı. Türk savunma sanayii gelişen teknolojisi ve artan ihracat kapasitesiyle dünya çapında pek çok ülkenin imreneceği bir seviyeye ulaştı. Sadece İHA pazarında 2018 yılından beri olan gelişmelerde dünya piyasasının yüzde 65'i ülkemize ait."

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