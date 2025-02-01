Bakan Ersoy ve Tanju Özcan komisyona çağrılacak

Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangını faciasının bütün yönleriyle araştırılması maksadıyla geçtiğimiz günlerde TBMM'de kurulan komisyonun çalışma takviminde hızlı hareket edilecek.

AK Parti'nin komisyona vereceği üyeler Salı günü belli olacak. Diğer partilerin üye bildirimleri ile birlikte 22 üyeden oluşacak komisyon hızla çalışmalarına başlayacak. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Komisyona aralarında yetki tartışması yaşanan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da çağrılması bekleniyor.

ÇALIŞMA SÜRESİ ÜÇ AY OLACAK

Ayrıca alanında uzman olan birçok kişi de komisyona bilgi verecek. Bu kapsamda, itfaiye personeli, görev esnasında yaşadıkları sorunları ve zorlukları dile getirebilmek için komisyonda söz alma taleplerini siyasi parti gruplarına iletti.

Komisyon, çalışmaya başladıktan sonra yangının çıktığı otelde de inceleme yapacak. Otelde hayatını kaybeden ailelerin yakınları ve yine yangından kurtulanların da komisyona çağrılması bekleniyor. Ayrıca yangına müdahale edenlerin de görüşlerine başvurulacak.

Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere üç ay olacak. Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışacak.