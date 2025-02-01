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Meteoroloji'den sağanak, sıcaklık, buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji verilerine göre, 01 Şubat 2025 Cumartesi günü bugün Marmara ve yer yer Batı Karadeniz'de yağış bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İç ve doğu kesimlerde sürücülere buzlanma uyarısı yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Şubat 2025 07:47, Son Güncelleme : 01 Şubat 2025 07:49
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Meteoroloji'den sağanak, sıcaklık, buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bartın ve çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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