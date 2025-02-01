Zam farkı ne zaman ödenecek? Tarih belli oldu

TBMM Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Kanun teklifinin içinde 12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL'ye çıkarılmasına ilişkin düzenleme de yer alıyor.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor

Türkiye'de halen 12 bin 500 TL altında aylık ödenen kişi sayısı 3 milyon 800 bin civarında bulunuyor. Ocak 2025'te yapılan artışla bu sayı 1 milyon 980 bin kişiye düştü. Kök aylığı 10.383 TL ve altında olan emekliler ocak maaşlarını yine 12.500 TL olarak aldılar. Bu tutarın üzerinde kök aylığı olan emekliler ise zam aldılar ancak zam oranı yüzde 15.75'i bulmadı. İşte bu durumdaki emeklilere maaş farkları bu konudaki düzenlemenin yasalaşmasıyla ödenecek.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre yasa ile en düşük emekli aylığı ödeme tutarının 14 bin 469 TL'ye çıkarılması ile aylıkları bu tutara yükseltilerek ödenecek kişi sayısı ise 3 milyon 870 bin kişiye çıkacak. Bu artışın bütçeye getirdiği yük ise 47.7 milyar TL olarak hesaplanıyor. Yasa ile işverenlere sağlanan asgari ücret desteği 700 TL'den 1000 TL'ye çıkarıldı.

TBMM'de yasalaşan düzenlemeler Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak.