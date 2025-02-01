Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD korkutan depremle ilgili ilk verileri paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Şubat 2025 09:11, Son Güncelleme : 01 Şubat 2025 09:13
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 08.31'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) February 1, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-01
Saat:08:31:27 TSİ
Enlem:36.52417 N
Boylam:25.37889 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/0alYkfTOlF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KOCAELİ'DE DEPREM OLDU
Dün de Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 10:17 sularında meydana gelen Kandıra merkezli depremin büyüklüğü 3,1 olarak duyuruldu. Yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem kuvvetli hissedildi. Bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.