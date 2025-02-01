Çanakkale Boğazı'nı sis bastı! Gemi trafiği askıya alındı
Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2025 09:20, Son Güncelleme : 01 Şubat 2025 09:14
Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 07.50 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.