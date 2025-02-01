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Elektrik faturalarında yeni dönem başladı

Elektrik faturalarında yeni dönem başladı. 1 Şubat itibarıyla devreye alınan yeni düzenleme belirlenen sınır üstünde elektrik tüketenleri etkileyecek. İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları...

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 01 Şubat 2025 09:37, Son Güncelleme : 01 Şubat 2025 09:38
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Elektrik faturalarında yeni dönem başladı

Elektrikte yeni dönem uygulaması başlıyor. Ancak o uygulama sosyal medyada tartışıldığı gibi elektrik faturalarına zam olarak yansımayacak. Düzenleme aylık tüketimi 417 kilovatsaatten fazla olanları etkileyecek. Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu'nun uygulaması, bugünden itibaren geçerli olacak. Türkiye'de ortalama bir hanenin elektrik faturası 414 lira olarak hesaplanıyor.

Düzenlemeden kimler etkilenecek?

Ayda 417 kilovatsaatten fazla elektrik tüketenleri kapsayacak. Yıllık kullanım için sınır 5 bin kilovatsaat olacak. Sınırı aşanların faturalarına elektriğin gerçek maliyeti yansıtılacak. Sınırı aşanlar sübvansiyondan yararlanamayacak.

Düzenleme faturalara nasıl yansıyacak?

Daha önce bin 50 liralık elektrik tüketimi yapanlar artık 2 bin lira ödeyecek. Bu sınırın altındaki faturalar değişmeyecek. 500 liralık elektrik tüketimi yapanlar yine 500 tl ödemeye devam edecek.

Mevcut faturası aylık bin 50 lira olan mesken abonesinin elektrik faturası, 2 bin 16 lira olacak. Artış oranı yüzde 93 olarak gerçekleşecek.

Aylık tüketimi 600 kilovatsaat olan ve mevcut faturası bin 616 lira olan mesken abonesinin faturası, yüzde 80 artışla 2 bin 903 lira olacak.

Aylık bin kilovatsaat tüketimi olan ve şu anda 2 bin 860 lira ödeyen abone ise yüzde 69 artışla 4 bin 839 lira ödeyecek.

Düzenlemeden kaç abone etkilenecek?

Türkiye'de yaklaşık 40 milyon mesken abonesi bulunuyor. Düzenleme 1 milyon 200 bin aboneyi etkileyecek. Uygulama mesken içi kullanımın yanı sıra apartman ve sitelerdeki bağımsız bölümleri de içerecek. Asansör, merdiven otomatiği gibi tüm ortak alanlar kapsama dahil olacak.

Elektriği çok tüketen çok ödeyecek

TRTHaber'in haberine göre Uygulamayla elektriğin daha verimli kullanılması ve tasarruf bilincinin artırılması hedefleniyor. Bununla birlikte ithal edilen enerji faturasının düşmesi de planlanıyor. Piyasada gerçek maliyetlere dayalı elektrik fiyatı oluşacak. Elektriğin daha verimli kullanılması sağlanacak ve elektrik kullanımında tasarruf bilinci artacak.

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