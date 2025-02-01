Diyarbakır'da horoz dövüştürdükleri iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
Diyarbakır'da horoz dövüştürdüğü gerekçesiyle 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2025 10:15, Son Güncelleme : 01 Şubat 2025 09:55
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, merkez Bağlar ilçesindeki bir iş yerinde horoz dövüşü yapıldığı ve bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Ekiplerce iş yerine düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıca dövüştürülen 2 horoz ise koruma altına alındı.
Ekipler, burada bahis oynayan kişilere ise toplam 450 bin lira ceza uyguladı.