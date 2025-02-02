Keyfi kadro işlemleri adayları mağdur ediyor!

Soğuk hava dalgası geliyor: İki büyükşehirde kar bekleniyor
Soğuk hava dalgası geliyor: İki büyükşehirde kar bekleniyor
Elektrik sayaçları uydudan okunacak
Elektrik sayaçları uydudan okunacak
Çok kazandığı halde az vergi ödeyen sanatçılar radarda
Çok kazandığı halde az vergi ödeyen sanatçılar radarda
Bakanlıktan genelge: Valilikler sosyal konut için arazi belirleyecek
Bakanlıktan genelge: Valilikler sosyal konut için arazi belirleyecek
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Kiracıya otopark kullandırılmaması 'ayrımcılık'
Kiracıya otopark kullandırılmaması 'ayrımcılık'
Ege Denizi'nde depremler bugün de devam ediyor
Ege Denizi'nde depremler bugün de devam ediyor
Ocakta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Ocakta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Yabancıya konut satışı 7 yılın dibini gördü
Yabancıya konut satışı 7 yılın dibini gördü
Dünyada en çok memur hangi ülkede çalışıyor?
Dünyada en çok memur hangi ülkede çalışıyor?
Ders zili hüzünlü çalacak
Ders zili hüzünlü çalacak
Ev hanımları için yeni çalışma modeli! 3 gün çalış, 14.556 TL kazan
Ev hanımları için yeni çalışma modeli! 3 gün çalış, 14.556 TL kazan
Sitelerde yangın güvenliği alarm veriyor! Masraflar kime ait?
Sitelerde yangın güvenliği alarm veriyor! Masraflar kime ait?
TUSAŞ'tan büyük hedef: Almanya'ya ATAK, ABD'ye Aksungur satışı
TUSAŞ'tan büyük hedef: Almanya'ya ATAK, ABD'ye Aksungur satışı
Sağlık Bakanlığı'ndan SMA açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan SMA açıklaması
Savunma ve havacılık ihracatında öne çıkan 10 firma belli oldu
Savunma ve havacılık ihracatında öne çıkan 10 firma belli oldu
Kamu hizmeti verilecek demiryolu hatları belirlendi
Kamu hizmeti verilecek demiryolu hatları belirlendi
Bahçeli'den TSK'dan ihraç edilen teğmenlere ilişkin açıklama
Bahçeli'den TSK'dan ihraç edilen teğmenlere ilişkin açıklama
Bakan Tunç: Anayasamızı daha demokratik hale getirmemiz lazım
Bakan Tunç: Anayasamızı daha demokratik hale getirmemiz lazım
Elektrik faturalarında kim, ne kadar ödeyecek?
Elektrik faturalarında kim, ne kadar ödeyecek?
Ocak ayı enflasyonu açıklanıyor: İşte piyasanın beklentileri
Ocak ayı enflasyonu açıklanıyor: İşte piyasanın beklentileri
Siber zorbalıkla mücadelede 425 bin çağrı karşılandı
Siber zorbalıkla mücadelede 425 bin çağrı karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonla mücadelede yıl sonunu işaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonla mücadelede yıl sonunu işaret etti
Önder Kahveci: Memur emeklisine ilave ek ödeme verilmeli
Önder Kahveci: Memur emeklisine ilave ek ödeme verilmeli
İTO açıkladı! İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu
İTO açıkladı! İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu
Ege Denizi'nde bir deprem daha! Halk panik içinde
Ege Denizi'nde bir deprem daha! Halk panik içinde
İklim Kanunu için hazırlıklarda sona gelindi
İklim Kanunu için hazırlıklarda sona gelindi
Turizm Bakanlığı: 1,5 yılda oteller için 7 resmi yazı
Turizm Bakanlığı: 1,5 yılda oteller için 7 resmi yazı
Ulaşımda flaş 60-65 yaş kararı: Yasak tarihi değişti
Ulaşımda flaş 60-65 yaş kararı: Yasak tarihi değişti
Öğrencilerini taciz eden öğretmeni korumuştu: Yeni gelişme
Öğrencilerini taciz eden öğretmeni korumuştu: Yeni gelişme
Ana sayfaHaberler Eğitim

Keyfi kadro işlemleri adayları mağdur ediyor!

Üniversitelerin keyfi kadro süreçleri adaylarda ciddi mağduriyet yaratıyor!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Şubat 2025 11:00, Son Güncelleme : 01 Şubat 2025 22:14
Yazdır
Keyfi kadro işlemleri adayları mağdur ediyor!

Üniversitelerin özerk yapısı, idari yönetimde zaman zaman keyfiyeti beraberinde getiriyor.

Takdir hakkının sınırını bilmeyen, kamu yararını gözetmeyen, "Ben yaptım oldu" kafasından kurtulamayan bazı yöneticiler özellikle üniversitelerin personel alım süreçlerinde ciddi mağduriyet yaşatıyor.

-15 gün önce ilan ettiği kadroyu 15 gün sonrayı hiçbir açıklama yapmaksızın iptal edenler,

-Başvuru süresi içerisinde ilan şartını bir anda değiştirenler,

-Giriş sınavı yaptıktan sonra keyfi bir şekilde alımı iptal edenler

-Giriş sınavını gerçekleştikten sonra yeniden sınava davet edenler.

Keyfiyet o kadar çok ki hangi birini yazalım!

İnsanlar yüzlerce kilometre öteden sınava gittikten sonra sınav için yeniden çağırılıyor. Kadro başvurusu yapan bir aday sonradan kadronun iptal edildiğini tesadüfen öğreniyor.

Bu durumların sizlere denk geldiğinde yaşatabileceği moral bozukluğunu ve mağduriyeti biraz düşünelim.

Sizce buralarda bir sorun yok mu?

Her şey yolunda mı gidiyor üniversitelerde, azcık sorgulayalım.

İlgilisi ve meraklısı, Resmi Gazete üzerinden 15 Ocak 2025'ten sonra kaç tane kadro iptal edildi, kaç tanesi değiştirildi inceleyebilir.

Tüm üniversite yönetimlerine seslenelim!

Bir kişiyi mutlu etmek en kolay olandır, zor olan hakkı, adaleti ve liyakati tesis edecek iklimi yaratmaktadır.

Zoru seçmekten lütfen geri durmayın.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber