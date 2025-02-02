Keyfi kadro işlemleri adayları mağdur ediyor!

Üniversitelerin özerk yapısı, idari yönetimde zaman zaman keyfiyeti beraberinde getiriyor.

Takdir hakkının sınırını bilmeyen, kamu yararını gözetmeyen, "Ben yaptım oldu" kafasından kurtulamayan bazı yöneticiler özellikle üniversitelerin personel alım süreçlerinde ciddi mağduriyet yaşatıyor.

-15 gün önce ilan ettiği kadroyu 15 gün sonrayı hiçbir açıklama yapmaksızın iptal edenler,

-Başvuru süresi içerisinde ilan şartını bir anda değiştirenler,

-Giriş sınavı yaptıktan sonra keyfi bir şekilde alımı iptal edenler

-Giriş sınavını gerçekleştikten sonra yeniden sınava davet edenler.

Keyfiyet o kadar çok ki hangi birini yazalım!

İnsanlar yüzlerce kilometre öteden sınava gittikten sonra sınav için yeniden çağırılıyor. Kadro başvurusu yapan bir aday sonradan kadronun iptal edildiğini tesadüfen öğreniyor.

Bu durumların sizlere denk geldiğinde yaşatabileceği moral bozukluğunu ve mağduriyeti biraz düşünelim.

Sizce buralarda bir sorun yok mu?

Her şey yolunda mı gidiyor üniversitelerde, azcık sorgulayalım.

İlgilisi ve meraklısı, Resmi Gazete üzerinden 15 Ocak 2025'ten sonra kaç tane kadro iptal edildi, kaç tanesi değiştirildi inceleyebilir.

Tüm üniversite yönetimlerine seslenelim!

Bir kişiyi mutlu etmek en kolay olandır, zor olan hakkı, adaleti ve liyakati tesis edecek iklimi yaratmaktadır.

Zoru seçmekten lütfen geri durmayın.