Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiği belirlenen 4 şüphelinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiğini ve Adana'da saklandıklarını belirledi.

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