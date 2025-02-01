Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2025 10:45, Son Güncelleme : 01 Şubat 2025 10:47
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiği belirlenen 4 şüphelinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiğini ve Adana'da saklandıklarını belirledi.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, yabancı uyruklu şüpheliler Z.U. (39), A.S. (31), A.E. (25) ile A.V'yi (50) gözaltına aldı.
Şüphelilerin, tarım işçisi olarak çalışarak kendilerini gizledikleri belirlendi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.