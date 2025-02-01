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Öğrencilerini taciz eden öğretmeni korumuştu: Yeni gelişme

Konya'da öğrencilerini taciz eden öğretmeni koruyan okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 01 Şubat 2025 10:53, Son Güncelleme : 01 Şubat 2025 10:57
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Öğrencilerini taciz eden öğretmeni korumuştu: Yeni gelişme

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir imam hatip ortaokulunda görevli kadın Dün Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni R.U.'nun iki erkek öğrencisini taciz ettiği iddia edilmiş ve okul müdürü Ö.Ö'nün de taciz olayını gizlediği belirtilmişti. Selçuklu Kaymakamlığı, Okul Müdürü Ö.Ö hakkında soruşturma izni vermezken Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan karara itiraz geldi. Başsavcılığın itirazı üzerine Konya Bölge İdare Mahkemesi okul müdürü Ö.Ö. hakkında soruşturma izni verdi.

106 YILINA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Konya'da bir imam hatip ortaokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olan R.U (31), yaşları 13 olan 2 erkek öğrencisine cinsel istismarda bulunmasının ardından evli ve 2 çocuk annesi olan R.U hakkında savcılık 106 yıla kadar hapis cezası istedi.

OKUL MÜDÜRÜ İSTİSMARI BİLDİRMEDİ

Öte yandan okulun müdürü Ö.Ö'nün de okulda yaşanan cinsel istismar olayını yetkili organlara bildirmediği, suçu bildiren öğretmenlere tehdit hakaret ve mobbing de bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

KAYMAKAMLIK SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ

Şikayet üzerine Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürü Ö.Ö hakkında suçun işlendiğine yönelik yeterli delil olmadığını gerekçe gösterdi ve Selçuklu Kaymakamlığı müdür hakkında soruşturma başlatılmasına izin vermedi.

BAŞSAVCILIKTAN KAYMAKAMLIK KARARINA İTİRAZ

Kaymakamlığın kararına Konya Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Başsavcılığın itirazı üzerine Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi okul müdürü Ö.Ö. hakkında soruşturma izni verdi.

Öğretmen tarafından taciz edildiği iddia edilen öğrencilerin Avukatı Cahit Cem Taşpınar, soruşturma izni kararına ilişkin SÖZCÜ'ye konuştu. Taşpınar, şunları söyledi:

*Okul müdürü Ö.Ö'nün öğretmeni tarafından taciz edildiğini iddia eden müvekkili öğrencinin cep telefonundaki mesaj ve fotoğrafları sildirdiği ve olayın duyulmaması için okuldaki öğretmenlere baskı ve mobbing uygulandığına yönelik suç duyurusunda bulunulmuştu.

-Böylesi ciddi bir iddiaya rağmen Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdürü hakkında soruşturma izni vermeyince Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, okul müdürü Ö.Ö. hakkında soruşturma izni verilmesi için yeterli emarenin mevcut olduğu kanaatine vardı ve soruşturma izni vermeme kararını kaldırarak okul müdürü hakkında soruşturmanın yürütülmesine karar verdi."

GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Öte yandan hakkında soruşturma izni verilen okul müdürünün halen görevine devam ettiği öğrenildi.

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