16 yaşındaki genç kavgada hayatını kaybetti
Şırnak'ta iki grup arasında çıkan kavgada Barış Nas, hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Şubat 2025 11:00, Son Güncelleme : 01 Şubat 2025 10:56
Şırnak'in Cizre ilçesinde gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki B.N. hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Cizre ilçesi Dağkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada Barış Nas, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Barış Nas, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Cansız beden otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.