16 yaşındaki genç kavgada hayatını kaybetti

Cansız beden otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Barış Nas, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Cizre ilçesi Dağkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

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