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Ulaşımda flaş 60-65 yaş kararı: Yasak tarihi değişti

Ankara'da özel halk otobüsçüleri, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile 1 Şubat itibarıyla 60-65 yaş ve öğrenci ulaşım kartlarının otobüslerde kullanılamayacağını belirtmişti. Tepki çeken uygulamanın bugün başlaması beklenirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmelerin ardından kısıtlamaların 15 Şubat'a ertelendiği açıklandı.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 01 Şubat 2025 11:15, Son Güncelleme : 01 Şubat 2025 11:04
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Ulaşımda flaş 60-65 yaş kararı: Yasak tarihi değişti

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) ve Ankara Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası (ÖHO), geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından özel halk otobüslerine sağlanan 'gelir desteği' uygulamasına son verilmesini protesto etmiş ve bu kapsamda Başkentte yer alan özel halk otobüslerinin 1 Şubat itibarıyla indirimli ulaşım kartlarını kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Ankaralı vatandaşların tepkisini çeken kararın bugün uygulanmaya başlanması beklenirken, özel halk otobüsçüleri yaptıkları yeni açıklama ile uygulamanın 15 Şubat'a ertelendiğini duyurdu.

'BELEDİYE İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR'

ABB ile yapılan görüşmelerde taleplerini ileten özel halk otobüsçüleri, otobüs biniş ücretlerinin zamlanması ve esnafın ekonomik kayıplarının giderilmesi karşılığında söz konusu kısıtlama kararını 15 Şubat'a ertelediklerini açıkladı.

Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Özel Halk Otobüsleri esnaflarımızın ekonomik sıkıntıları kapsamında yapılan görüşmeler sonrasında; Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatları ile çalışmalar başlatılmıştır.

Biniş ücretlerinin güncellenmesi ve özel halk otobüsleri esnaflarımızın çalışmaları karşılığı ekonomik kayıplarının karşılanması yöntemlerinin belirlenmesi sürecinin 15 Şubat 2025 tarihine kadar tamamlanmasına karar verilmiştir.

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