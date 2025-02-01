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Genç kadın evinde ölü bulundu, kocası gözaltına alındı

Adana'da 21 yaşındaki genç kadın, eşiyle yaşadığı evin içerisinde af tüfeğiyle karnından vurularak ölmüş halde bulundu. Olayla ilgili kadının eşi gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2025 11:25, Son Güncelleme : 01 Şubat 2025 11:26
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Genç kadın evinde ölü bulundu, kocası gözaltına alındı

Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Manisalı Alibey Caddesi'ndeki müstakil evde iddiaya göre Fatma Kocaklı (21) ve dini nikahlı kocası Mikail B.'nin yaşadığı evde silah sesleri duyan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis eve girdiğinde Fatma Kocaklı'yı av tüfeğiyle karnından vurulmuş halde buldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Bunun üzerine polis durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye kısa sürede intikal eden sağlık ekipleri, Kocaklı'nın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından genç kadının cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Mikail B.'yi gözaltına aldı. Cinayet dedektifleri kadının intihar mı ettiği yoksa cinayet kurban mı gittiğini araştırıyor.

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