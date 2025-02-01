CHP'li Tuncay Özkan hakkında soruşturma

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan dün akşam SZC TV ekranlarında yayınlanan "Başkent Kulisleri" adlı programa katıldı.

Özkan burada yaptığı konuşmada "Ümit Özdağ'ın kaldığı cezaevinde 6 yıl kaldım. Cezaevinde zehirlendim, kanımda DDT fare zehri formu çıktı. Cezaevi zehirleme gibi bu tür olaylar için çok uygundur. Ümit Özdağ'a kuru soğan yememesini öneriyorum. Bu tür nükleer maddeleri soğan ve serum için veriyorlar. Gelen yemekleri yıkamadan asla yemesin." dedi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bu sözlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

RTÜK BAŞKANINDAN TEPKİ

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin dünkü paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "SZC TV ekranlarında yayınlanan "Başkent Kulisleri" adlı programda üzülerek şahit olduk ki Soğuk Savaş döneminden kalma bazı eski komplo iddiaları gündeme getirilmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra cezaevlerindeki güvenlik ve sağlıkla ilgili iyileşmeler ortadır. Hal böyleyken Milletvekili Tuncay Özkan'ın cezaevlerimizi hedef alarak servis edilen yemekler ya da verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikastler olabileceği iddiası tamamen gerçek dışıdır. Siyasi kimliğinin yanı sıra eski bir gazeteci de olan Tuncay Özkan'ın, toplumsal barışa zarar veren bu açıklamalarının ifade özgürlüğü olmadığını çok iyi bildiğini düşünüyoruz. Toplumun adalet mekanizmasına olan güven duygusunu hedef alan aynı zamanda cezaevinde bulunan insanların yakınlarını panik ve korkuya sevk edebilecek bu açıklamalar asla kabul edilemez. Söz konusu programla ilgili Üst Kurulumuz tarafından inceleme başlatılmıştır."