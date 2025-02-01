Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, yurda yasa dışı yollarla giren 20 Afganistan ve Pakistan uyrukluyu yakaladı.

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