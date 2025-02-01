Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2025 12:04, Son Güncelleme : 01 Şubat 2025 12:03
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, yurda yasa dışı yollarla giren 20 Afganistan ve Pakistan uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.