Evinde rahatsızlanan 2 aylık bebek hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp masajı yaptıkları bebeği İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Bebek burada yaşamını yitirdi.

Bebeğinin hareketsiz olduğunu fark eden anne E.S, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan M.S. (34) ve E.S. (30) çiftinin 2 ay önce dünyaya gelen bebekleri, annesi tarafından emzirildiği sırada fenalaştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net