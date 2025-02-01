Ege Denizi'nde bir deprem daha! Halk panik içinde

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13:16'da meydana gelen deprem bölge halkında panik oluştururken, doğa olayı, bugün meydana gelen 4. deprem olmuş oldu.

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