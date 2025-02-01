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Ege Denizi'nde bir deprem daha! Halk panik içinde

Ege Denizi adete beşik gibi sallanıyor. Sabah saatlerinde meydana gelen 3.7, 3.6 ve 3.9'luk depremin ardından, bu kez 4.0'lık bir deprem meydana geldi. Bölge halkı panik içinde.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Şubat 2025 13:57, Son Güncelleme : 01 Şubat 2025 13:59
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Ege Denizi'nde bir deprem daha! Halk panik içinde

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13:16'da meydana gelen deprem bölge halkında panik oluştururken, doğa olayı, bugün meydana gelen 4. deprem olmuş oldu.

Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem

DÖRDÜNCÜ DEPREM

Bugün meydana gelen depremlerin şiddetleri şu şekilde: 3.7, 3.6, 3.9, 4.0

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