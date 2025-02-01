Zincirlikuyu'da metrobüs yangını! Vatandaşlar paniğe kapıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şişli'deki metrobüs seferi sırasında motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Metrobüs şoförü hemen aracı durdurup yolcuları tahliye etti. Olay sonrası yaşanan panik kameralara yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2025 14:10, Son Güncelleme : 01 Şubat 2025 14:11
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şişli'de meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre Söğütlüçeşme - Zincirlikuyu seferini yapan metrobüsün motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.
ZİNCİRLİKUYU'DA YANGIN PANİĞİ
Metrobüs şoförü dumanları fark edince metrobüsü durdurarak içindeki yolcuları tahliye etti. Kısa süreli yangın paniği yaşanırken, duran metrobüs nedeniyle Zincirlikuyu metrobüs durağında trafik oluştu.
Durakta bulunan görevliler tarafından dumanların yükseldiği metrobüse yangın tüpüyle müdahale edildi. Metrobüsten yükselen dumanlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde metrobüsten dumanların yükseldiği ve görevlilerin yangın tüpüyle müdahale ettiği görülüyor.