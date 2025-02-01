Erdoğan: İzmir tarihinin en karanlık devrini yaşıyor
Erdoğan: İzmir tarihinin en karanlık devrini yaşıyor
Önder Kahveci: Memur emeklisine ilave ek ödeme verilmeli
Önder Kahveci: Memur emeklisine ilave ek ödeme verilmeli
İTO açıkladı! İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu
İTO açıkladı! İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu
Ege Denizi'nde bir deprem daha! Halk panik içinde
Ege Denizi'nde bir deprem daha! Halk panik içinde
İklim Kanunu için hazırlıklarda sona gelindi
İklim Kanunu için hazırlıklarda sona gelindi
Turizm Bakanlığı: 1,5 yılda oteller için 7 resmi yazı
Turizm Bakanlığı: 1,5 yılda oteller için 7 resmi yazı
Ulaşımda flaş 60-65 yaş kararı: Yasak tarihi değişti
Ulaşımda flaş 60-65 yaş kararı: Yasak tarihi değişti
Öğrencilerini taciz eden öğretmeni korumuştu: Yeni gelişme
Öğrencilerini taciz eden öğretmeni korumuştu: Yeni gelişme
Elektrik faturalarında yeni dönem başladı
Elektrik faturalarında yeni dönem başladı
Zam farkı ne zaman ödenecek? Tarih belli oldu
Zam farkı ne zaman ödenecek? Tarih belli oldu
Eyüpsultan'da ailesini katleden 17 yaşındaki genç tutuklandı
Eyüpsultan'da ailesini katleden 17 yaşındaki genç tutuklandı
Dış ticaret açığımız 2024'te yüzde 23 azaldı
Dış ticaret açığımız 2024'te yüzde 23 azaldı
Bakan Ersoy ve Tanju Özcan komisyona çağrılacak
Bakan Ersoy ve Tanju Özcan komisyona çağrılacak
'İHA pazarının yüzde 65'ine sahibiz! Muharebe ortamına hazırlanıyoruz'
'İHA pazarının yüzde 65'ine sahibiz! Muharebe ortamına hazırlanıyoruz'
Sağlıklı çocukların oranı sizi yanıltmasın! Aşı reddi geleceği tehdit ediyor
Sağlıklı çocukların oranı sizi yanıltmasın! Aşı reddi geleceği tehdit ediyor
Ocak enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Ocak enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Erdoğan'dan teşkilata seçim mesajı: Vakit kaybetmeden çalışın
Erdoğan'dan teşkilata seçim mesajı: Vakit kaybetmeden çalışın
Valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'a kar geliyor
Valilik ve AKOM uyardı: İstanbul'a kar geliyor
Prof. Görür o fay hattı için uyardı: Büyük risk altında
Prof. Görür o fay hattı için uyardı: Büyük risk altında
KKM'den çıkış hız kazandı: TL mevduat sıfırlandı, döviz azaldı
KKM'den çıkış hız kazandı: TL mevduat sıfırlandı, döviz azaldı
MHRS'de yeni dönem: Aile Hekimleri üzerinden randevu imkanı
MHRS'de yeni dönem: Aile Hekimleri üzerinden randevu imkanı
Sağlık Bakanlığı'ndan kalp krizi ölümleriyle ilgili açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan kalp krizi ölümleriyle ilgili açıklama
Türkiye'nin en çok döviz mevduatına sahip illeri
Türkiye'nin en çok döviz mevduatına sahip illeri
TÜRK-İŞ açlık sınırı yılın ilk ayından asgari ücreti aştı
TÜRK-İŞ açlık sınırı yılın ilk ayından asgari ücreti aştı
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşecek, kar yağışı geliyor
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşecek, kar yağışı geliyor
Kılıçlı yeminde teğmenlerle ilgili karar belli oldu
Kılıçlı yeminde teğmenlerle ilgili karar belli oldu
Bakan Memişoğlu: Dünyanın en iyi sağlık hizmeti bizde
Bakan Memişoğlu: Dünyanın en iyi sağlık hizmeti bizde
Emekli promosyonu için pazarlık başlıyor
Emekli promosyonu için pazarlık başlıyor
'Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi' kuruldu
'Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi' kuruldu
YDS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
YDS sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İTO açıkladı! İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası, megakentin enflasyonunu açıkladı. Buna göre, İstanbul'da Ocak ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 5,16, yıllık bazda yüzde 48,40 arttı. İstanbul'da en fazla fiyat artışı sağlık harcamalarında, en fazla fiyat düşüşü ise giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2025 14:24, Son Güncelleme : 01 Şubat 2025 14:32
Yazdır
İTO açıkladı! İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul'un Ocak ayı enflasyonu belli oldu. 2025 Ocak ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 5,16 olarak gerçekleşti. 2024 Ocak ayına göre 2025 Ocak ayında İstanbul'da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 48,40 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA ARTIŞ SAĞLIK HARCAMALARINDA

2025 Ocak ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre Sağlık Harcamaları grubunda yüzde 18,82, Ulaştırma Harcamaları grubunda yüzde 10,95, Lokanta ve Oteller grubunda yüzde 8,48, Eğitim Harcamaları grubunda yüzde 8,47, Eğlence ve Kültür Harcamaları grubunda yüzde 7,80, Konut Harcamaları grubunda yüzde 7,03, Çeşitli Mal ve Hizmetler Harcamaları grubunda yüzde 6,92, Ev Eşyası harcamaları grubunda yüzde 4,67, Gıda ve Alkolsüz İçecekler Harcama grubunda yüzde 3,90 ve Alkollü İçecekler ve Tütün Harcamaları grubunda yüzde 0,81 artış izlenirken Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda yüzde 1,62 azalış izlendi.

EN FAZLA DÜŞÜŞ GİYİM VE AYAKKABI GRUBUNDA

İstanbul'da 2025 Ocak ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; Sağlık, Ulaştırma ve Konut Harcamaları gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde izlenen resmi fiyat değişimlerinin yanı sıra Gıda, Lokanta ve Oteller ile Eğitim harcamaları gruplarında piyasa koşullarına bağlı artışların yanında Giyim Harcamaları grubunda yaşanan aşağı yönlü izlenen fiyat değişimleri etkili oldu.

2025 Ocak ayında en yüksek grup artışı Sağlık Harcamaları grubunda (yüzde 18,82), en yüksek azalış Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda (yüzde 1,62) izlendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber