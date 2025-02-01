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Osman Kaya, Yılın Konfederasyon Başkanı seçildi

Ankara merkezli News Time - News Türk Medya Grubu, 2024 yılında siyasetten iş dünyasına, bürokrasiden sivil toplum kuruluşlarına kadar pek çok alanda başarılı çalışmalara imza atan isimleri ödüllendirdi. Düzenlenen prestijli organizasyonda, Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, "Yılın Konfederasyon Başkanı" ödülüne layık görüldü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Şubat 2025 16:05, Son Güncelleme : 01 Şubat 2025 16:12
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Osman Kaya, Yılın Konfederasyon Başkanı seçildi

Sendikal Mücadeleye Öncülük Ediyor

Uzun yıllardır kamu çalışanlarının haklarını savunmak, çalışma koşullarını iyileştirmek ve sivil toplum kuruluşlarının etkinliğini artırmak adına önemli projeler hayata geçiren Osman Kaya, Kamu Birliği Konfederasyonu ile sendikal mücadeleye yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Genç Sağlık Sendikası ile de özellikle sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekerek çözüm üretme noktasında önemli adımlar atıyor.

'Bu Ödül, Tüm Emekçilere Armağan'

Tören sonrası açıklama yapan Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, ödülün kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, "Bu ödül, yalnızca benim değil, büyük bir özveriyle çalışan ekibimizin, sendikamızın ve konfederasyonumuzun başarısının bir göstergesidir. Kamu çalışanlarının haklarını en iyi şekilde savunmaya, ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu ödülü, bize inanan, bizimle yol yürüyen tüm emekçilere armağan ediyorum" dedi.

Kamu Çalışanları İçin Yeni Hedefler

Konuşmasında kamu çalışanlarının karşılaştığı zorluklara da değinen Kaya, önümüzdeki dönemde daha etkin çalışmalar yürüteceklerini vurguladı. Kamu çalışanlarını hak ettikleri refaha ulaştırmak ve sendikal mücadeleyi daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışacaklarını belirten Kaya, "Hiçbir haksızlığa karşı boyun eğmeden, kamu emekçilerinin sesi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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