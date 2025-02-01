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Üretici ile market fiyat farkında limon zirvede

Üretici ve market arasındaki fiyat farkında zirve limonun oldu. Ocak ayında limondaki fark yüzde 600'e ulaştı. Markette en yüksek fiyat artışı ise kuru fasulyede yaşandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2025 16:53, Son Güncelleme : 01 Şubat 2025 16:55
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Üretici ile market fiyat farkında limon zirvede

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), ocak ayı market araştırmasını yayımladı.

Ocak ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 597 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat farkını yüzde 380 ile patates, yüzde 267 ile mandalina, yüzde 215 ile kuru kayısı takip etti.

Araştırmaya göre, ocakta markette fiyatı en fazla artan ürün kuru fasulye olurken, üreticide ise portakal oldu.

Fiyatı en fazla düşen ürün markette patlıcan, üreticide ise karnabahar oldu.

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, "Ocak ayında markette 41 ürünün 23'ünde fiyat artışı görülürken 18 üründe fiyat düşüşü görüldü. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 27 ile patlıcan oldu. Patlıcandaki fiyat düşüşünü yüzde 23 ile karnabahar, yüzde 20 ile marul, yüzde 17 ile havuç takip etti." ifadelerini kullandı.

Gıda ürünlerindeki fiyat değişiminin sebeplerini de anlatan Bayraktar, "Karnabaharda havaların iyi seyretme ve hepsinin aynı dönemde hasat edilmesiyle ürün fazlalığından kaynaklı fiyatta düşüş yaşandı. Havaların sıcak gitmesi sebebiyle birim alandan alınan verimin artması; patlıcan rekoltesini artırdı. Portakal ve havuçta talebin artmasından dolayı fiyat yükseldi." şeklinde konuştu.

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