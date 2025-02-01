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Galatasaray'ın yıldızı Icardi İstanbul'a geliyor

Tottenham maçındaki sakatlığı sonrası çapraz bağlarının koptuğu açıklanan Mauro Icardi, Arjantin'deki ameliyatının ardından Türkiye'ye dönüyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 01 Şubat 2025 17:00, Son Güncelleme : 01 Şubat 2025 17:04
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Galatasaray'ın yıldızı Icardi İstanbul'a geliyor

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçındaki sakatlığı sonrası çapraz bağlarının koptuğu açıklanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi İstanbul'a geliyor.

Ülkesinde ameliyat olan Arjantinli yıldız tedavisinin geri kalan kısmına kulüp kontrolünde devam edecek.

Icardi'ye sevgilisi China Suarez'in de eşlik etmesi bekleniyor.

Wanda Nara'dan ayrılan ve boşanma sürecinde olan Icardi, çocuklarının annesiyle davalık olmuştu.

Arjantinli yıldız, ülkesinin aktrislerinden China Suarez ile birlikteliğe başlamış ve çocuklarıyla Suarez'in bir arada olduğu fotoğrafları yayınlamıştı.

China Suarez'in çocuklarıyla olan fotoğraflarını paylaşan Icardi, "Sevgi her zaman nefrete karşı kazanır" ifadelerine de yer verdi.

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