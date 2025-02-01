Malatya'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2025 17:45, Son Güncelleme : 01 Şubat 2025 17:21
MALATYA (AA) - Malatya'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K'yi Akçadağ ilçesi Başpınar Mahallesi'nde yakaladı
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.