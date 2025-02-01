Tekirdağ'da 365 litre sahte içki ele geçirildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2025 18:00, Son Güncelleme : 01 Şubat 2025 17:12
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da evlerinde 365 litre sahte içki ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara ilçesinde yaşayan M.Ç. H.B. ve A.K'nin evinde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada, 365 litre sahte içki ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.