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Siber zorbalıkla mücadelede 425 bin çağrı karşılandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ALO 141 Güvenli İnternet Bilgi Destek Hattı üzerinden bugüne kadar 425 bin 837 çağrı karşılandığını belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2025 17:11, Son Güncelleme : 01 Şubat 2025 17:12
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Siber zorbalıkla mücadelede 425 bin çağrı karşılandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), 2017'den itibaren, güvenli internet alanı oluşturma ve dijital zorbalığı önleme amacıyla İnternet Yardım Merkezi üzerinden çözüm önerileri sunduğunu belirtti.

Söz konusu merkezin yasa dışı içerikler, mahremiyet, bilgi güvenliği, alışveriş, sosyal ağ platformları, güvenli internet hizmeti, dijital oyunlar, siber zorbalık ve sağlık konularında karşılaşılan problemlere yönelik çözüm önerileri sunduğunu aktaran Uraloğlu, "Vatandaşlar uğradıkları siber zorbalık olaylarına ilişkin ALO 141 ve internetyardim.org.tr üzerinden destek alabiliyor." ifadesini kullandı.

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında, internetin bilinçli ve güvenli kullanımına yönelik çeşitli faaliyetler yürütüldüğüne dikkati çeken Uraloğlu, "Bu faaliyetlerle konusu fuhuş, müstehcenlik, yasa dışı bahis ve kumar suçları gibi katalog suçlar olan yasa dışı içeriklerle mücadele edilmesi hedeflenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bilinçlendirme, internet yardım ve ihbar merkezlerinin hizmetlerine de değinen Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bilinçlendirme Merkezi, internetin sunduğu fırsatlar ve getirdiği riskler konusunda başta çocuklar ve gençler olmak üzere internet kullanıcılarını bilgilendirmek, bu amaçla eğitim çalışmaları ve bilinçli internet kullanımı konusunda farkındalık faaliyetleri yürütmektedir. İnternet Yardım Merkezi, internet kaynaklı problemlere yönelik tavsiyeler ve yardım sunan bir danışma hattı niteliğindedir. İhbar Merkezi ise internette karşılaşılabilecek yasa dışı içeriklerle mücadele kapsamında gelen ihbarların değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla kurulmuştur. Bu kapsamda internetteki, çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik, sağlık için tehlikeli madde kullanımı, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, intihara yönlendirme, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ve Atatürk aleyhine işlenen suçlarla mücadele edilmektedir."

ALO 141 hattı bugüne kadar 425 bin 837 çağrıyı yanıtladı

Uraloğlu, hizmete girdiğinden bu yana internetyardim.org.tr adresine vatandaşlardan gelen 61 bin 161 sorunun yanıtlandığını, son iki yıl içerisinde de 15 bin 402 soruya cevap verildiğini bildirdi.

Faaliyete 2019'da geçen ve İnternet Yardım Merkezinin çağrı merkezi olarak işlev gören ALO 141 Güvenli İnternet Bilgi Destek Hattı üzerinden de bugüne kadar 425 bin 837 çağrının karşılandığını belirten Uraloğlu, "2022-2024 yılları arasında ALO 141 hattı üzerinden gelen 221 bin 615 çağrı cevaplandı." bilgisini paylaştı.

Instagram, X, YouTube gibi Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıların, vatandaşların özel hayatlarının gizliliğine yönelik başvurularına en geç 48 saat içinde cevap vermekle yükümlü olduklarının altını çizen Uraloğlu, "Sosyal ağ sağlayıcıların bu yükümlülüğü yerine getirmemesi durumunda ise idari para cezası yaptırımı uygulanması planlanıyor." ifadesini kullandı.

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