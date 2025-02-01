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Ocak ayı enflasyonu açıklanıyor: İşte piyasanın beklentileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının ilk enflasyon rakamlarını 3 Şubat Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Ekonomistlerin tahminlerine göre, ocak ayında enflasyonun aylık yüzde 4,29 artması, yıllık bazda ise yüzde 41,11'e gerilemesi bekleniyor. 2025 yılı sonu için enflasyon beklentisi ise yüzde 27,58 olarak öngörülüyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 01 Şubat 2025 17:20, Son Güncelleme : 01 Şubat 2025 17:20
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Ocak ayı enflasyonu açıklanıyor: İşte piyasanın beklentileri

Enflasyon Neden Artıyor?

Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı enflasyonunda öngörülerle uyumlu bir artış bekliyor. Özellikle işlenmiş gıda fiyatlarındaki yükseliş, kira artışları ve hizmet sektöründe geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi fiyat artışlarını tetikleyen başlıca unsurlar olarak öne çıkıyor.

Öncü Veriler Ne Diyor?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da ocak ayında enflasyon yüzde 5,16 arttı ve yıllık bazda yüzde 48,40 olarak kaydedildi. Türk-İş'in açıkladığı verilere göre ise ocak ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 22 bin 131 lira oldu ve asgari ücreti aştı. Yoksulluk sınırı 72 bin 88 lira, bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise 28 bin 756 liraya yükseldi.

Merkez Bankası Enflasyon Raporunu Açıklayacak

TCMB, yılın ilk Enflasyon Raporu'nu 7 Şubat'ta İstanbul'da açıklayacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenecek toplantıda enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

2024 Yılı Enflasyonu Ne Olmuştu?

Türkiye, 2024 yılını yüzde 44,38 enflasyon oranıyla kapatmıştı. Aralık ayı enflasyonu ise yüzde 1,03 ile son 19 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti.

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