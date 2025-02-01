Erik ağaçları çiçek açtı

Mahalle muhtarı Niyazi Çiçek, bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğuna dikkati çekerek, "Son yıllarda bu durumu yaşıyoruz. Havaların sıcak olması nedeniyle ağaçlarımız çiçek açtı." dedi.

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