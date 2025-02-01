Erik ağaçları çiçek açtı
Samsun'un Yakakent ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erik ağaçları çiçeklendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2025 18:34, Son Güncelleme : 01 Şubat 2025 18:36
Hava sıcaklığının 15 dereceye ulaştığı Samsun'un Yakakent ilçesinin Gündüzlü Mahallesi'nde, erik ağaçları şubat ayında çiçek açtı.
Mahalle muhtarı Niyazi Çiçek, bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğuna dikkati çekerek, "Son yıllarda bu durumu yaşıyoruz. Havaların sıcak olması nedeniyle ağaçlarımız çiçek açtı." dedi.