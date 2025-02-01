Bahçeli'den TSK'dan ihraç edilen teğmenlere ilişkin açıklama

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında beş teğmen, 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma' cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu dün beş teğmene, "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası'' verdi.

BAHÇELİ'DEN DESTEK GELDİ

MHP lideri Devlet Bahçeli teğmenlerin ihracı ile ilgili açıklama yaptı.

Bahçeli'nin yaptığı uzun yazılı açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

"30 Ağustos 2024 Cuma günü Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nin resmi safhası tamamlandıktan sonra bir grup teğmenin geçerliliği olmayan bir yemini müştereken seslendirmek suretiyle askeri ve siyasi gündeme yerleştikleri bilinen bir husustur.