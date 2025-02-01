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Baykar'dan 2024'te 1,8 milyar dolarlık ihracat

Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının lideri olan Baykar, geçen yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2025 20:26, Son Güncelleme : 01 Şubat 2025 20:28
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Baykar'dan 2024'te 1,8 milyar dolarlık ihracat

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ilk 10 firması arasında yer alan Baykar, 2024 yılında da aynı rakama ulaşarak bu başarısını devam ettirdi.

2024'teki 1,8 milyar dolarlık ihracatıyla Baykar, geçen yıl gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde etti.

2003 yılında başladığı İHA AR-GE sürecinin başlangıcından bugüne kadar tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, elde ettiği toplam gelirinin yüzde 83'ünü ihracattan sağladı.

"Baykar, dünya SİHA ihracat pazarının açık ara lideri"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, bundan yaklaşık 20 yıl önce Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığına katkı sağlayabilmek için engellerle dolu bir yola çıktıklarını belirterek, "Atölyede geliştirdiğimiz elden atılan Bayraktar Mini İHA ile başladık. Zorlukların karşısında yılmadık, vazgeçmedik ve mücadele ettik." ifadesini kullandı.

Bugün Baykar'ın, 2024'te gerçekleştirdiği 1,8 milyar dolarlık ihracatıyla dünya SİHA ihracat pazarının açık ara lideri olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Baykar, gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde eden bir yüksek teknoloji devi. Bu başarıda emeği geçen tüm Baykar ailesine şükranlarımı sunuyorum. Savunma ve havacılık sektörümüzü büyüten tüm firmalarımızı tebrik ediyorum."

35 ülkeye yüksek teknoloji ihracatı

2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024'te de savunma ve havacılık sektörünün toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı.

Baykar'ın dünya ölçeğinde yakaladığı bu başarı sayesinde Türkiye, SİHA ihracatında ABD, İsrail ve Çin'i geride bıraktı. ABD merkezli düşünce kuruluşu CNAS'in (Yeni Amerika Güvenlik Merkezi) Eylül 2024'te yayınladığı rapora göre, Türkiye dünya İHA ihracat pazarının yüzde 65'ine sahip. En yakın ABD'li rakibinin üç katı büyüklüğünde olan Baykar, son 4 yıldır dünyanın bir numaralı SİHA üreticisi olarak ihracat pazarının yaklaşık yüzde 60'ına hakim durumda bulunuyor.

Türkiye'nin milli SİHA'larını geliştiren Baykar, dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olarak küresel ölçekteki etkinliğini de artırmaya devam ediyor. Baykar'ın halihazırda imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97,5'i ihracat kaynaklı olurken, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI TİHA toplamda 35 farklı ülkeye ulaştı.

Bayraktar TB2 dünya genelinde 34 ülkenin envanterine girerken, Bayraktar AKINCI ise 10 farklı ülkeye ihracat başarısı gösterdi.

NATO ve AB ülkelerinin semalarında

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB2 SİHA'lar, dünya üzerinde birçok noktada rekabete dayalı süreçlerin sonunda ülkelerin envanterlerine girmeyi başardı. 2023'te Kuveyt Savunma Bakanlığı'nın yürüttüğü rekabetçi sürecin kazananı olan Bayraktar TB2, Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak önemli bir ihracat sözleşmesine imza atmıştı.

Bu başarı Baykar'ın küresel ölçekteki etkisini pekiştirirken, 2024 yılında NATO ve AB ülkelerindeki varlığını daha da güçlendirdi. Hırvatistan ile 19 Kasım 2024'te imzalanan anlaşma sayesinde Bayraktar TB2, NATO üyesi 6 ülkenin ve AB üyesi 4 ülkenin envanterine girdi.

2024 Baykar için yoğun bir ihracat ve teslimat dönemine sahne oldu. Ocak ayında Bayraktar AKINCI'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne teslimatıyla başlayan süreç, şubat ayında Romanya'ya Bayraktar TB2 teslimatıyla devam etti.

İlkbaharda Arnavutluk, Maldivler, Polonya ve Mali'ye Bayraktar platformları ihraç edilirken, yaz aylarında Kenya, Pakistan ve Fas gibi stratejik ülkelere teslimatlar yapıldı. Sonbahar ve kış aylarında ise Hırvatistan ile imzalanan anlaşmanın yanı sıra Kenya, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne teslimatlar tamamlandı.

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