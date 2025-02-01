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Teğmenlerin avukatlarından provokasyon uyarısı

Teğmenlerin avukatlarından, sosyal medyada dolaşan '5 genç teğmenimizle birlikte Pazar günü Anıtkabir'de buluşuyoruz' şeklindeki paylaşımın maksatlı ve provokatif bir girişim olduğu uyarısı yapıldı.

Haber Giriş : 01 Şubat 2025 21:54, Son Güncelleme : 01 Şubat 2025 21:56
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Teğmenlerin avukatlarından provokasyon uyarısı

Avukatlar, sosyal medyada dolaşan ve '5 genç teğmenimizle birlikte Pazar günü saat 12'de Anıtkabir'de buluşuyoruz' şeklinde yapılan paylaşımın maksatlı ve provokatif bir girişim olduğunu belirtti. Teğmenlerin böyle bir planı olmadığı ifade edildi.

Teğmenlerin avukatlarından provokasyon uyarısı

Sosyal medyada dolaşan '5 genç Teğmenimizle birlikte Pazar günü saat 12'de Anıtkabir'de buluşuyoruz' şeklindeki paylaşım maksatlı ve provokatif bir girişimdir. Teğmenlerin böyle bir planı bulunmamaktadır."

Sosyal medyada dolaşan paylaşım

Paylaşılan bir resimde yazılı olan cümleler ise şunlardı: "5 genç teğmenimizle birlikte pazar 2 şubat Anıtkabir'de buluşuyoruz. Bir milyon kişi hep beraber 12:00'de Anıtkabir'e yürüyoruz. Sivil inisiyatif. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Ya hep beraber ya hiçbirimiz."

Avukatlar, bu cümlelerin bu paylaşımı yapanların maksatlı ve provokatif bir girişim olduğunu belirtti.

Olay

Bilindiği üzere Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni sonrası kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlandığını duyurmuştu. MSB Yüksek Disiplin Kurulu, üç disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu ise beş teğmene "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" vermişti. Verilen karar ile birlikte 5 teğmen TSK'dan ihraç edilmişti.

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