Yenidoğan çetesi sanığı cezaevinde intihar etti

Çay bardağı kırığı ile sağ ve sol bileklerini kesmiş halde bulunduğu öğrenilen İlker Gönen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili incele başlatıldı.

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